Portugal está entre os menores custos de vida da Europa

Portugal está entre os países com menor custo de vida na Europa, de acordo com informações da empresa de tecnologia financeira Nomad. Por mais que o país não esteja nas primeiras posições entre os poderes de compra mais fortes do continente, a relação entre salário e despesas básicas é equilibrada, proporcionando uma qualidade de vida melhor e mais acessível a pessoas de diferentes classes sociais.

Ainda conforme a Nomad, o custo de vida para uma pessoa nas cinco principais cidades portuguesas procuradas pelos brasileiros é de € 2.000 em Lisboa (mais barata que 55% das cidades da Europa Ocidental), € 1606 no Porto (mais barato do que 72% das cidades da Europa Ocidental), € 1400 em Braga, € 1544 em Faro e € 1224 em Coimbra.

Braga e Coimbra são duas cidades majoritariamente universitárias, o que ajuda a explicar os preços mais razoáveis para o custo de vida.

Segurança pública é outro fator que atrai brasileiros a Portugal

O aspecto financeiro somado a outras questões, como segurança e saúde públicas, assim como o mercado de trabalho português, tem atraído cada vez mais brasileiros a viver no país. Segundo dados do Governo Federal, o número de pessoas que trocaram o Brasil por Portugal está na casa dos 360 mil em 2024.

Em 2024, Portugal também foi classificado como o sétimo país mais seguro do mundo pelo Global Peace Index, indicador que avalia a segurança pública e paz em 163 países com diversos critérios técnicos, a fim de estipular um ranking. Na Europa, Portugal só perde para Islândia, Irlanda, Áustria e Suíça, respectivamente.

Saúde pública está acessível para estrangeiros no país

Conforme informações do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de Portugal, divulgados pelo jornal português Executive Digest, o sistema de saúde pública do país conta com cerca de 800 mil estrangeiros registrados, com os brasileiros sendo uma das nacionalidades mais presentes.

A maioria dos inscritos, conforme o SNS, estão na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguida pelas regiões norte, centro, Algarve, Alentejo, Madeira e Açores.

Cidadania portuguesa facilita entrada de brasileiros no país

Em busca da qualidade de vida elevada que Portugal pode proporcionar, mas sem o desejo de enfrentar tanta burocracia, centenas de milhares de brasileiros já investiram no reconhecimento da dupla nacionalidade.

Segundo o Ministério da Justiça de Portugal, entre 2010 e 2023, quase 500 mil brasileiros filhos, netos ou casados com cidadãos portugueses conseguiram a cidadania portuguesa.

