Rádio Província FM inicia 29ª edição do Natal da Criança Carente

Evento ocorre no Clube Comercial no dia 18 de dezembro (Foto: Jornal Província)

Teve início nesta semana a 29ª edição da campanha Natal da Criança Carente, promovida pela Rádio Província FM, consolidada como um dos mais relevantes eventos solidários da Região Celeiro, no Rio Grande do Sul. A iniciativa, idealizada pelo jornalista e diretor da emissora, Jalmo Fornari, visa atender aos pedidos enviados por crianças ao Papai Noel, através de cartas lidas durante a programação da rádio.

Desde a primeira edição, todas as crianças que enviam cartas são presenteadas, recebendo, no mínimo, um mimo e uma caixa de bombons. A campanha também realiza o sorteio de bicicletas, com destaque para as que são doadas especificamente para atender pedidos expressos.

As cartinhas, que devem ser de crianças entre 2 e 10 anos, podem ser entregues na portaria da emissora, acompanhadas de um documento da criança. No ato da entrega, os pais ou responsáveis recebem um cupom numerado, utilizado tanto para os sorteios quanto para a retirada dos presentes. O evento final, com a distribuição dos presentes, ocorrerá no dia 18 de dezembro, no Clube Comercial de Tenente Portela.

Além da entrega dos presentes, a campanha contará com um show baile de Natal, promovido pela emissora. A festa terá entrada gratuita e apresentação das bandas Essência da Noite, Coringão, André Renner e Banda, e Musical Calmon, que se apresentarão logo após a entrega dos presentes.

A ação reafirma o compromisso solidário da Rádio Província FM, proporcionando um Natal mais especial para centenas de crianças e suas famílias.