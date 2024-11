Background Check: etapa se tornou crucial no recrutamento

O mercado de trabalho está passando por mudanças significativas no que diz respeito às competências exigidas dos profissionais. Mais empresas estão priorizando habilidades interpessoais — aquelas que promovem uma interação eficaz no ambiente corporativo — como parte essencial de seus processos seletivos.

De acordo com o relatório Future of Recruiting, publicado pelo LinkedIn, 6 das 10 competências mais procuradas nos últimos anos são interpessoais. Essa lista inclui habilidades analíticas, de comunicação e de liderança, evidenciando o peso dessas qualidades para o sucesso no ambiente corporativo.

Contudo, identificar profissionais que possuam essas competências de forma genuína permanece um desafio, especialmente diante de currículos e entrevistas que nem sempre refletem a realidade.

Para Rodolpho Takahashi, CEO do Grupo IAUDIT, a verificação de antecedentes é um recurso indispensável nesse cenário. "O Background Check vai além de uma simples checagem curricular. Ele permite confirmar a veracidade das informações apresentadas pelos candidatos, garantindo contratações mais seguras e alinhadas com os valores e objetivos da empresa", afirma Takahashi.

Sobre o Grupo IAUDIT

O Grupo IAUDIT oferece auditorias, consultoria empresarial e tecnologia especialmente para Background Check, portal de apelação e Canal de Denúncias.