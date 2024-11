Regcheq é nova parceira comercial da ABCD

Em continuidade à estratégia de ampliação dos benefícios oferecidos aos seus filiados, a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) acaba de firmar uma parceria comercial com a Regcheq, especializada em software como serviço (SaaS) para gerenciamento de conformidade regulatória e mitigação de riscos. Por meio do acordo, as fintechs associadas à ABCD terão acesso aos serviços da empresa sob condições especiais.

Fundada no Chile em 2021, e atualmente em operação no Brasil, Chile e México, a Regcheq atende a mais de 300 clientes nos mais diversos setores, oferecendo um sistema para prevenção de lavagem de dinheiro que, entre outros recursos, possibilita o acesso a cerca de 1.500 listas internacionais de sanção (PEP, ONU, OFAC, etc.) tanto públicas como privadas, além de mídia adversa e processos judiciais.

“Oferecemos um SaaS para administração, digitalização e automação do processo de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD-FTP), além de verificação de cadastro de clientes (KYC), simplificando o processo e reduzindo custos para o cumprimento da Lei nº. 9.613/1998 e da Resolução CVM 50, entre outras circulares e resoluções no âmbito PLD-FTP”, afirma Fausto Vaz Guimarães, gerente financeiro da Regcheq no Brasil.

Segundo Guimarães, a parceria com a ABCD é muito importante uma vez que os aproxima dos principais players do setor de crédito digital. “A Regcheq pactua com os valores e bandeiras da ABCD, buscando sempre trazer para o mercado um produto inovador que favoreça a ética e que proporcione a conexão do usuário com as informações necessárias para atender ao processo de PLD/FTP de forma eficiente e com baixo custo”, afirma o executivo.

Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD, destaca a robustez do quadro de parceiros da entidade e também a variedade de soluções oferecidas como benefícios às associadas. “Um dos nossos objetivos é possibilitar que as fintechs de crédito digital tenham acesso aos melhores produtos e serviços para aprimorar suas operações, por isso nosso empenho em seguir ampliando a rede de parcerias comerciais”, ressalta.

Mais informações sobre todos os parceiros da ABCD estão disponíveis em https://creditodigital.org.br/parcerias-comerciais/.