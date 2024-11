Startup lança novidades em IA para o setor de tecnologia

A PipeRun, salestech que produz sistemas de gestão de vendas e atendimento para pequenas e médias empresas brasileiras, apresenta novidades de Inteligência Artificial (IA) para empresas de tecnologia no Case 2024. O evento, que reúne fundadores de startups, investidores, aceleradoras e outros representantes do ecossistema empreendedor do Brasil, acontece no Pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera, em São Paulo, nesta quinta (28) e sexta-feira (29).

Durante o evento, a PipeRun vai apresentar a Ana Guru, uma plataforma de múltiplos agentes desenvolvida pela startup. Conforme o Chief Revenue Officer (CRO) da CRM PipeRun, Fausto Reichert, a Ana Guru surgiu internamente como a primeira agente virtual da empresa. “Ela foi criada para atender e tirar dúvidas dos próprios colaboradores da empresa, a intimidade com ela foi tamanha, que ela acabou por dar seu nome à plataforma, que agora toma vida própria, gerando uma nova linha de produtos para a empresa”, afirma.

O executivo ressalta que o segmento tech brasileiro sofre com a falta de mão de obra especializada e com a necessidade de manutenção de seus sistemas legados. “Há um grande desafio em acompanhar a inovação do mercado com uso da IA, é neste contexto que muitas empresas tech acabarão por ter problemas na retenção de seus clientes. Encontramos nesse impasse uma oportunidade de solução”, comenta.

Agentes virtuais autônomos

A plataforma Ana Guru permite a criação de agentes virtuais autônomos e segue o modelo RAG, que amplia a capacidade do modelo de linguagem (LLM). O Chief Technology Officer (CTO) da empresa, Osvaldo Gehm, explica que esse tipo de modelagem traz avanços significativos. “Vemos soluções baseadas apenas em prompt, isso atende itens pontuais e nós já testamos isso a alguns anos atrás. O nível de entrega atual, baseado em RAG, transforma por completo o modelo de agregação de conhecimento, seguindo totalmente regras comportamentais e de habilidades, como também a estrutura de governança e ética de cada empresa”, garante.

Gehm acrescenta que esses agentes podem atuar em diversos canais de atendimento, com configurações específicas de acordo com as necessidades de cada empresa. “A plataforma oferece desde o cadastro de agentes até a definição de comportamentos e treinamentos, além de integração com sistemas de dados como PDFs, sites e bases de conhecimentos web”, diz.

Entre os recursos da plataforma estão a integração com múltiplos canais de comunicação, a personalização de respostas e o uso de IA para aprimorar a experiência do cliente. Além disso, a plataforma conta com a opção de transbordo para atendimento humano, garantindo que o cliente tenha uma solução, seja com agentes autônomos ou com profissionais.

Reichert destaca que as possibilidades da plataforma de vendas atendem o mercado de inovação e tecnologia. “Com mais de 15 mil usuários ativos, a PipeRun segue aplicando soluções de IA dentro de sua própria operação, facilitando a entrega e adaptação de suas tecnologias para os clientes”, conclui.

Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma startup especializada em gestão de relacionamento com clientes, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e whatsapp oficial. Atualmente, a carteira de clientes da startup soma mais de 1.500 empresas e 12.000 vendedores em todo o país.