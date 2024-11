Cartão de benefícios pode ajudar empresas a atrair talentos

Diante de um cenário corporativo cada vez mais competitivo, onde os profissionais estão se tornando mais exigentes, a oferta de benefícios tornou-se um fator decisivo na hora de atrair e reter talentos. Nesse cenário, as empresas buscam investir em benefícios corporativos estruturados para tentar fortalecer a relação com seus colaboradores a partir de ambientes saudáveis e engajados.

De acordo com um levantamento realizado pela plataforma Robert Half, 58% dos profissionais entrevistados estão satisfeitos com os benefícios que recebem, mas 42% indicam que há espaço para melhorias.

Para a diretora executiva da R6 Card, Natália Camuri, esse dado revela um ponto crítico para as empresas: “a gestão de benefícios deve evoluir constantemente para atender às expectativas dos colaboradores, que cada vez mais buscam equilíbrio entre vida pessoal e profissional e soluções flexíveis que atendam às suas necessidades individuais”.

De acordo com a profissional, empresas que investem em uma gestão eficiente de benefícios não só conseguem se destacar no mercado, mas também fortalecem a relação de confiança e bem-estar com seus colaboradores. "Esse cuidado, que vai além da simples remuneração, revela um alinhamento com valores de responsabilidade social e saúde, aspectos que são cada vez mais valorizados tanto pelo mercado quanto pelos próprios profissionais".

A especialista explica que o pacote de benefícios é uma extensão da cultura organizacional da empresa. “Quando bem planejados e administrados, esses benefícios promovem um ambiente de trabalho mais positivo e motivador, além de ser uma ferramenta estratégica para retenção de talentos”, afirma. “Afinal, em um contexto onde a rotatividade de funcionários pode ser prejudicial e custosa, um pacote de benefícios que atenda às expectativas dos colaboradores pode ser decisivo para que esses profissionais permaneçam por mais tempo na organização”, acrescenta.

Para além da retenção de talentos, Camuri chama atenção para a importância dos benefícios como fator decisivo para a atração de profissionais qualificados. “Em um cenário onde os melhores profissionais têm múltiplas ofertas de emprego, a oferta de um pacote de benefícios atraente pode ser o fator decisivo para que um colaborador escolha uma empresa em vez de outra”, comenta. “Benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, saúde, educação, cultura e mobilidade, por exemplo, não só garantem mais qualidade de vida para o colaborador, mas também proporcionam segurança e estabilidade, fatores altamente valorizados no mundo corporativo”, afirma.

Além disso, para a diretora executiva da R6 Card, pacotes personalizados podem ter um impacto direto na produtividade e no comprometimento dos colaboradores, uma vez que eles podem se sentir mais valorizados e seguros em relação ao seu futuro.

Tendências do mercado

Camuri pontua que, apesar da maioria das empresas reconhecerem a importância de oferecer benefícios atrativos, ainda há o desafio constante de acompanhar as tendências de mercado para garantir a competitividade do pacote oferecido.

Segundo a mesma pesquisa da Robert Half, 77% dos colaboradores acreditam que seria interessante realizar alterações nos benefícios oferecidos, dadas as mudanças no mercado de trabalho. Nesse sentido, a flexibilidade e a personalização se tornam componentes essenciais para manter os pacotes de benefícios relevantes e alinhados com as necessidades dos colaboradores.

A especialista sugere algumas práticas que podem ajudar as empresas a melhorarem a gestão de benefícios, como pesquisas internas frequentes, benchmarking com outras organizações do setor e, claro, contar com consultorias especializadas. "Uma comunicação transparente com a equipe é essencial para compreender as expectativas dos colaboradores. Oferecer opções flexíveis que permitam ao colaborador escolher os benefícios que mais se adequam à sua realidade também é uma excelente estratégia", afirma.



