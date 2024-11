Governo lança novo edital do programa Professor do Amanhã com 500 vagas para cursos de licenciatura

Com um investimento previsto de R$ 38,4 milhões até 2026. O governo do Estado lançou, nesta terça-feira (26/11), a nova edição do programa Professor do Amanhã , que oferece 500 bolsas integrais em cursos de licenciatura. A iniciativa busca formar novos professores e suprir as necessidades da Rede Estadual. As vagas são para os cursos de Letras (Língua Portuguesa), Matemática, Geografia e História.

As instituições comunitárias de ensino superior (Ices) podem submeter propostas até 3 de janeiro de 2025. Cada estudante será contemplado com uma bolsa mensal de R$ 800, que será disponibilizada por meio do Cartão Cidadão, enquanto a instituição receberá o valor mensal correspondente à taxa acadêmica, também de R$ 800 por vaga. O Professor do Amanhã é coordenado pelo Gabinete do Vice-Governador e executado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict).

O governador em exercício Gabriel Souza destaca que, além de ser um incentivo à formação acadêmica, o Professor do Amanhã é a garantia de um ensino mais qualificado em sala de aula. "As bolsas para os alunos e futuros professores, bem como para as instituições também são um investimento nos alunos das escolas no Estado. Precisamos garantir que essas disciplinas básicas tenham uma grande oferta de profissionais na nossa rede de ensino", ressalta.

As áreas prioritárias foram definidas em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc). A gestão compartilhada reflete um esforço estratégico para atender às demandas crescentes da Rede Estadual e assegurar o acesso a uma educação transformadora para os estudantes gaúchos.

Lançada em 2023 com investimento de R$ 76,8 milhões, a primeira edição do Professor do Amanhã ofereceu mil bolsas em 34 cursos de licenciatura nas áreas de Letras, Matemática, Biologia, História e Geografia. Os contemplados pelo programa iniciaram sua formação acadêmica no primeiro semestre deste ano, distribuídos em 11 Ices do Estado. Ao todo, o programa totaliza um investimento de R$ 115,2 milhões.

"Ao investir na formação de professores e no desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, estamos criando oportunidades para que os alunos tenham acesso a um ensino mais dinâmico, conectado com as demandas atuais. É um compromisso com o futuro do Rio Grande do Sul e com a construção de uma sociedade mais preparada e inclusiva", afirmou a titular da Sict, Simone Stülp.



Como contrapartida, os alunos deverão realizar, no mínimo, 300 horas de prática de ensino na Rede Estadual durante o curso e, após a conclusão, exercer atividades docentes por, no mínimo, 1.920 horas. Após terminar o curso, serão automaticamente inscritos no Cadastro de Contratações Temporárias.



O Professor do Amanhã faz parte das ações do governo estadual voltadas à qualificação do ensino público, buscando valorizar a docência como profissão essencial para o desenvolvimento social. Com a nova edição, o Estado reafirma seu compromisso com a formação de profissionais qualificados e com a promoção de uma educação inclusiva e de qualidade em todas as regiões.

A coordenação do programa é feita por um Conselho Gestor, presidido pelo vice-governador e que conta com os titulares da Seduc, da Sict, da Casa Civil, de Planejamento, Governança e Gestão e da Fazenda.