Saers testa conhecimento de alunos gaúchos

Começa nesta segunda-feira, dia 25, a aplicação dos testes do Saers, o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul. As provas seguem até o dia 6 de dezembro e serão realizadas em todos os 497 municípios do Estado.

Coordenada pela Secretaria da Educação, a avaliação mede o desempenho de alunos dos Ensinos Fundamental e Médio das redes estadual e municipal, abrangendo escolas urbanas e rurais.

Podem participar as escolas que tenham ao menos dez alunos matriculados nas turmas do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, além do 3º ano do Ensino Médio.

Este ano, cerca de 409 mil estudantes devem realizar as provas, com foco em Língua Portuguesa e Matemática. O objetivo é avaliar habilidades como leitura e raciocínio lógico-matemático, essenciais para o desenvolvimento escolar.