TudoNoBolso é a mais nova associada da ABCD

Representante das fintechs de crédito, a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) anuncia a TudoNoBolso como sua mais nova filiada. No mercado desde agosto, a empresa tem como foco o bem-estar corporativo, oferecendo aos colaboradores das companhias conveniadas crédito consignado privado, descontos em instituições de ensino, farmácias e outros estabelecimentos, além de orientação financeira.

Por meio de uma plataforma simplificada, as parceiras da TudoNoBolso disponibilizam os produtos a seus funcionários de forma gratuita, podendo adaptar as ofertas segundo as demandas dos empregados. Na outra ponta, diretamente de um aplicativo de celular, os usuários acessam linhas de créditos alinhadas às mais diversas finalidades e ainda têm à disposição consultoria especializada em crédito e finanças.

“Mais do que conceder crédito, nossa proposta é proporcionar bem-estar aos profissionais das empresas conveniadas. Queremos apoiá-los em todas as etapas de sua vida financeira e de seu desenvolvimento pessoal. Por isso, trabalhamos com um modelo dinâmico de benefícios, em que novos descontos e parcerias são frequentemente adicionados ao portfólio”, afirma Marcelo Ciccone, sócio-fundador e diretor-geral da TudoNoBolso.

“A lei brasileira permite que o crédito consignado comprometa no máximo 35% do salário do funcionário. Na TudoNoBolso, o limite de crédito de cada usuário corresponde a até sete vezes o valor do seu salário, desde que a parcela fique dentro desse percentual. Com a primeira parcela podendo ser paga em até dois meses, o colaborador tem até cinco anos para quitar todo o empréstimo, que é debitado diretamente na folha de pagamento. Nesse modelo, até mesmo quem tem restrição a crédito pode ser beneficiado”, detalha Ciccone.

De acordo com o executivo, a chegada à ABCD é estratégica. “É muito importante para termos nossa voz amplificada junto aos órgãos regulatórios. É por meio deles que podemos ter representação, especialmente agora, em um panorama de mudanças na regulamentação do nosso setor. Estamos felizes em somar forças a essa organização tão importante para trazer o melhor para o segmento”, ressalta.

Diretora-executiva da associação, Claudia Amira destaca que a filiação da TudoNoBolso ocorre em um momento para lá de oportuno, uma vez que a ABCD tem participado ativamente dos principais debates acerca das mudanças no crédito consignado privado no país. “E, com mais uma empresa desse ecossistema, reforçamos nossa representatividade e contribuição para o avanço do tema.”