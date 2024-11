Backup protege empresas contra a perda de dados

Com a expansão digital, as vulnerabilidades no ciberespaço também aumentam, intensificando ataques de ransomware e vazamentos de dados. De acordo com o Relatório de Inteligência de Ameaças da Check Point Research (CPR) para o terceiro trimestre de 2024, os ataques cibernéticos globais cresceram 75% em relação ao mesmo período de 2023, com uma média de 1.876 ataques por organização. Esse cenário afeta diretamente o armazenamento seguro de dados sensíveis nas empresas.

Após sofrerem ataques, as empresas enfrentam o desafio de reforçar sua infraestrutura de segurança digital. Segundo a Veeam Software, especializada em proteção de dados e recuperação de ransomware, 93% dos ataques cibernéticos visam enfraquecer a capacidade de recuperação de dados das vítimas, destacando a fragilidade nos sistemas de backup e arquivamento seguro.

Diante desses riscos cibernéticos, Deborah Palacios Wanzo, presidente e cofundadora da Tuvis - empresa israelense especializada em cibersegurança e conformidade para aplicativos de mensagens - destaca a importância de adotar medidas robustas de segurança contra vazamentos.

A principal dessas medidas é o armazenamento preventivo, também chamados de backups, que são ferramentas que consistem em criar cópias de dados de um dispositivo ou sistema de armazenamento. “Backups regulares e soluções de armazenamento são essenciais para facilitar a recuperação de dados em situações de risco digital”. A Tuvis desenvolveu soluções que previnem o vazamento de informações sensíveis e integram o WhatsApp a sistemas de CRM, arquivando automaticamente as interações durante as conversas.

Para Deborah, implementar o backup como uma estratégia de cibersegurança em diferentes plataformas corporativas é um método eficiente não só para assegurar a recuperação de dados em caso de vazamentos, mas também como uma ferramenta para melhorias internas e organizacionais. “Com o backup integral das informações, é possível ter uma visão abrangente das atividades empresariais e, a partir daí, desenvolver projetos para aprimorar a operação, o atendimento ao público e, consequentemente, os resultados”, comenta.

Com o backup de mensagens do WhatsApp, segundo Deborah, além de garantir que as informações sejam recuperadas, as empresas também conseguem identificar possíveis ataques, falhas na segurança e compreender o que está acontecendo com o time, como um todo.

De acordo com Deborah, os clientes da Tuvis contam com esse backup e diversas outras formas de segurança, como integrar o WhatsApp aos sistemas de segurança das empresas. “Ao integrar o WhatsApp aos sistemas de segurança da empresa, a Tuvis proporciona à organização a capacidade de monitorar e detectar ameaças no WhatsApp, com base nas diretrizes estabelecidas nesses sistemas, buscando garantir uma abordagem personalizada e eficaz para o gerenciamento de riscos e a proteção da comunicação. “Isso se torna extremamente importante quando pensamos que o Brasil está em primeiro lugar no ranking de países com mais golpes de phishing por WhatsApp”, finaliza.