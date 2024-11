Com foco nas classes C e D, Jeitto é novo associado da ABCD

O Jeitto, aplicativo de crédito e consumo voltado à população das classes C e D, é o mais novo membro da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD). Lançada em 2014, atualmente, a companhia oferece crédito de baixo valor, empréstimo pessoal e seguros.

Com 10 milhões de clientes e concessão de empréstimos que ultrapassam os R$ 2 bilhões, o Jeitto surgiu com o propósito de ampliar o acesso ao crédito para diferentes públicos, especialmente para aqueles que são subestimados pelo sistema financeiro tradicional, conhecidos por fazerem muito com pouco. A empresa oferece linhas de crédito de pequenos valores - a partir de R$ 50 - e, à medida que os usuários demonstram regularidade nos pagamentos, os limites podem aumentar gradualmente, chegando a R$ 3 mil.

“Para isso, utilizamos uma tecnologia exclusiva de análise de dados alternativos e de Inteligência Artificial para prevenir fraudes e risco de crédito, que também prevê o comportamento de pagamento dos clientes de forma única, nos proporcionando mais velocidade e facilidade na aprovação de crédito. Não por acaso, 35% dos nossos clientes conseguiram o primeiro crédito da vida conosco”, afirma Fernando Silva, CEO e fundador do Jeitto.

A chegada à ABCD, na avaliação de Silva, possibilitará o acesso a informações relevantes do mercado, fortalecimento da representatividade do Jeitto no setor e fomento à inovação, além de oportunidades de networking. “A associação oferece uma valiosa rede de contatos que vai nos permitir estabelecer parcerias estratégicas com outras empresas do segmento - bancos, investidores e prestadores de serviços -, abrindo assim novas oportunidades de negócios, facilitando o compartilhamento de conhecimento e promovendo um ambiente de aprendizado mútuo”, pontua.

O executivo destaca ainda os estudos e workshops realizados pela entidade como fundamentais para o entendimento do mercado, das tendências do ecossistema e também das necessidades dos consumidores.

“Outro aspecto relevante é a defesa de nossos interesses junto aos órgãos reguladores e governamentais. A ABCD atua como uma voz do setor e isso vai nos possibilitar participar ativamente de diálogos importantes sobre questões que afetam o mercado de crédito digital. Essa representação pode influenciar políticas que beneficiem não só o Jeitto, mas todos os players do mercado, facilitando a adaptação às normas e regulamentações vigentes, além de ajudar a evitar problemas legais e de conformidade”, conclui o CEO da companhia.

Na visão de Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD, a sinergia entre os propósitos da associação e os valores do Jeitto não poderia ser maior. “Ao oferecer crédito de maneira simples a uma parcela da população que durante muito tempo enfrentou uma série de desafios para acessar recursos financeiros, o Jeitto contribui para um mercado de crédito mais inclusivo, inteligente e eficiente. E, como nosso novo membro, fortalece de maneira importante a representatividade da associação”, ressalta Amira.