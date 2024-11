Implantes dentários para idosos: cresce foco em bem-estar

De acordo com uma pesquisa da Revista FT, a perda dentária é uma das alterações mais prevalentes entre os idosos e pode ser atribuída a uma combinação de fatores, como doenças periodontais, cáries não tratadas e a falta de acesso a cuidados odontológicos regulares ao longo da vida. A pesquisa, mostra, ainda, que a ausência de dentes compromete diretamente a capacidade mastigatória, o que pode levar a deficiências nutricionais e a uma diminuição na qualidade de vida. Além disso, a perda de dentes leva a redução na altura vertical da face, podendo alterar a estética facial e impactar negativamente a autoestima do idoso.

Com o aumento da expectativa de vida, a busca por soluções que melhorem a saúde bucal e a qualidade de vida na terceira idade tem crescido significativamente. Entre as técnicas, os implantes dentários surgem como uma alternativa permitindo que idosos recuperem funções mastigatórias, estética e confiança ao sorrir.

Segundo o mestre e especialista em implantodontia, Dr. Paulo Coelho Andrade, os avanços tecnológicos na odontologia têm desempenhado um papel crucial na adaptação dos procedimentos para atender às necessidades específicas desse público. Equipamentos como tomógrafos de última geração, scanners intraorais e sistemas de planejamento digital oferecem uma análise detalhada da anatomia dos pacientes, permitindo maior precisão e segurança nos procedimentos, mesmo em casos com limitações ósseas ou condições de saúde pré-existentes.



"No caso dos pacientes idosos, a tecnologia é um diferencial essencial. Trabalhamos com aparelhos Cerec Sirona com a tecnologia alemã CAD-CAM, onde conseguimos fazer os dentes em porcelana E.max alemã em apenas alguns minutos. Os procedimentos são feitos com precisão através de um escaneamento intra oral e concluídos em apenas uma sessão. Sem a necessidade de deslocamento da clínica", explica.

Além da tecnologia, o impacto positivo dos implantes na vida dos idosos é notável. "Os pacientes relatam melhora significativa na autoestima, na interação social e na alimentação, o que contribui diretamente para uma vida mais saudável e feliz", complementa o especialista. Ele ressalta, também, que com procedimentos cada vez mais rápidos, precisos e confortáveis, os implantes dentários para idosos não são apenas uma solução funcional, mas também uma forma de transformar vidas e devolver aos pacientes a confiança de sorrir sem receios.