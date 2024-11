ETEC Bom Progresso promove Dia de Campo com atividades durante a semana

A Escola Técnica Estadual Celeiro – ETEC de Bom Progresso promove nesta semana o Dia de Campo de Culturas. A programação transcorre entre esta segunda (25) e quinta-feira (28) nas dependências da escola situada às margens da BR-468. No primeiro dia, as atividades são voltadas para o público interno da escola, com apresentações de seminário integrado das turmas e preparação das estações para visitação do público.

Entre terça (26) e quinta, o Dia de Campo estará aberto à visitação da comunidade em geral, das 7h30min às 17h30min, com apresentação de Culturas I e II. Escolas ou grupos podem agendar a visita através do telefone (55) 99987-9821 para uma melhor organização.

(Foto: Divulgação)

O Dia de Campo de Culturas na ETEC Celeiro representa uma oportunidade para quem deseja conhecer melhor a estrutura da escola e metodologias de ensino. A área destinada às culturas agropecuárias possui 100 hectares, incluindo produção de grãos e criação de animais. A escola conta atualmente com cerca de 180 alunos.

Serão demonstrados, durante o Dia de Campo, trabalhos envolvendo as mais diferentes culturas do setor agropecuário na região. Os alunos realizaram pesquisas teóricas e depois os experimentos práticos, com os resultados sendo apresentados nesta semana.

A ETEC inclusive está com inscrições abertas até o dia 1º de dezembro, por meio do site da Secretaria Estadual da Educação, para alunos interessados em se matricular no Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio ou no Curso Técnico em Agropecuária Subsequente.

O técnico integrado conta com três anos de curso, diurno e estágio de 400 horas. O subsequente é desenvolvido à noite para alunos com Ensino Médio Completo, a duração é de um ano e meio com foco nas disciplinas básicas do técnico.