Lula e Anielle lamentam mortes em acidente na Serra da Barriga

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade aos familiares das vítimas. “O governo federal está acompanhando a situação e dará todo o apoio necessário às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas”, disse pela rede social X.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também lamentou o acidente envolvendo um ônibus que transportava moradores da Serra da Barriga, em União dos Palmares (AL), até o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. O veículo capotou na tarde deste domingo (24) e caiu numa ribanceira, deixando 17 mortos e 29 feridos – incluindo crianças e adolescentes.

“Muito impactada com a notícia”, escreveu Anielle em seu perfil na rede social X. “Quero prestar minha total solidariedade às vítimas e seus familiares. Estamos acompanhando a situação e confiando no trabalho das equipes de resgate com apoio das unidades de União dos Palmares e suporte do Governo do Estado de Alagoas”.

“Em um mês tão importante para todo país, da Consciência Negra, sobretudo para a região do Quilombo dos Palmares, essa tragédia nos entristece ainda mais profundamente”, completou. O evento Tendências & Soluções, que estava previsto para acontecer nesta segunda-feira (25) em Maceió, do qual Anielle participaria, foi cancelado em razão do acidente.

Outras repercussões

Em nota, o Centro de Cultura e Estudos Étnicos Anajô, entidade vinculada à Associação Cultural Agentes de Pastoral Negros do Brasil manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do acidente.

“Lamentamos ainda mais que essa tragédia marque o Mês da Consciência Negra com extrema tristeza e dor, num território de tanta importância histórica. Toda a nossa solidariedade e os votos de muita força e paz aos familiares e amigos das vítimas, autoridades e à população de União dos Palmares.”

O Ministério da Cultura e a Fundação Cultural Palmares também lamentaram o acidente. “Manifestamos nossa solidariedade às vítimas e às suas famílias, reconhecendo o empenho das autoridades locais, como a prefeitura de União dos Palmares, o Samu, o Corpo de Bombeiros e o governo do estado que estão atuando prontamente no socorro e apoio aos envolvidos”.

“A Serra da Barriga, símbolo de resistência e luta, segue como um espaço de memória coletiva e espiritualidade. Neste momento de dor, reforçamos nossa admiração e apoio às comunidades que preservam esse legado, confiando no esforço conjunto das instituições locais para enfrentar este momento difícil.”

Em nota de pesar, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ter recebido com tristeza a notícia das mortes na Serra da Barriga. “Meus sentimentos às famílias das vítimas neste momento de profunda dor. Externo minha solidariedade aos órgãos de resgate empenhados no socorro aos feridos desse trágico episódio. Que possam prestar o auxílio célere que o caso requer”.