CGTN: 'Parceiros de Ouro': China e Brasil buscam um mundo mais justo e um planeta mais sustentável

Em 2014, a China e o Brasil assinaram um acordo de cooperação para o projeto de transmissão UHV Belo Monte. O megaprojeto atravessa uma vasta área, estendendo-se por mais de 2.000 quilômetros sobre florestas tropicais e rios.

Com a criação de uma "via expressa de eletricidade" que liga o norte e o sul do Brasil, além de fornecer energia adequada aos centros industriais, o projeto mas também resolveu o problema de escassez de energia de mais de 22 milhões de brasileiros, cerca de 10% da população do país.

Até agora, o projeto já transmitiu 180 terawatts-hora de energia hidrelétrica, uma economia de 64 milhões de toneladas de carvão padrão ou redução de 170 milhões de toneladas de emissões de CO2. O projeto é uma grande conquista da cooperação China-Brasil na construção de novas infraestruturas.

"A China está ativamente envolvida na transição energética em curso no Brasil", disse o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ao China Media Group.

Em conversas com Lula na quarta-feira em Brasília, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que a China está pronta para trabalhar com o Brasil como "parceiros de ouro" que se ajudam mutuamente e para continuar trabalhando em direção ao objetivo da criação de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Os dois países elevaram seus laços com uma comunidade China-Brasil com um futuro compartilhado para um mundo mais justo e um planeta mais sustentável, e concordaram em alinhar a Iniciativa do Cinturão e Estrada com as estratégias de desenvolvimento do Brasil.

'Parceiros de ouro'

Este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento de laços diplomáticos entre a China e o Brasil. Ao longo do último meio século, as duas nações fizeram conquistas significativas na cooperação econômica e comercial, fortalecendo os laços econômicos e comerciais bilaterais.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil há 15 anos consecutivos e é uma importante fonte de investimento estrangeiro, enquanto o Brasil é o principal parceiro comercial da China na América Latina. De acordo com as estatísticas, as exportações anuais do Brasil para a China nos últimos três anos permaneceram acima de US $ 100 bilhões.

Além da manufatura tradicional e do comércio de bens, as empresas chinesas têm participado ativamente de projetos de energia renovável no Brasil, incluindo projetos de energia hidrelétrica, solar e eólica. Esse envolvimento no desenvolvimento econômico verde diversificou ainda mais e avançou a cooperação de investimentos China-Brasil.

Os intercâmbios culturais entre a China e o Brasil também prosperaram, fortalecendo a amizade entre seus povos. Para comemorar o 50º aniversário das relações diplomáticas, a cidade brasileira de Recife designou 2024 como o “Ano da China” para fomentar um ambiente propício às relações culturais.

Xi pediu que os dois países continuem a aprofundar as sinergias das suas estratégias de desenvolvimento e aprimorar a cooperação em áreas como aeroespacial, ciência e tecnologia agrícola e energia limpa, acrescentando que a China está pronta para continuar aumentar a cooperação na redução da pobreza com o Brasil.

Lula disse que a sinergia aumentada das estratégias de desenvolvimento entre o Brasil e a China contribuirá muito para a reindustrialização do Brasil e será um exemplo de solidariedade, cooperação e benefício mútuo entre os países em desenvolvimento.

Mundo mais justo, planeta mais sustentável

Em um mundo em rápida mudança, a China e o Brasil estão se coordenando de forma estreita e consistente dentro de estruturas multilaterais, como a ONU, o G20 e o BRICS, em questões cruciais, incluindo governança global e mudanças climáticas, ampliando as vozes dos países em desenvolvimento e salvaguardando os interesses dos mercados emergentes.

Em maio, a China e o Brasil emitiram conjuntamente um entendimento comum de seis pontos sobre a solução política da crise na Ucrânia, recebendo uma resposta positiva da comunidade internacional.

Enquanto isso, os dois países, juntamente com alguns outros países do Sul Global, criaram o grupo de “Amigos pela Paz” sobre a crise, com o objetivo de reunir mais vozes pela paz.

Em termos de redução da pobreza, ambos os países estão determinados a enfrentar os desafios e estão dispostos a compartilhar suas soluções com os outros.

Elogiando os dois países por se tornarem cada vez mais forças positivas para a paz, Xi pediuàChina e ao Brasil que demonstrem sua força para salvaguardar a paz e a justiça mundiais e que trabalhem juntos para enfrentar os desafios globais relacionados ao futuro e ao destino da humanidade.

Ele também pediu o fortalecimento da cooperação em áreas como transformação verde, desenvolvimento sustentável, resposta às mudanças climáticas e governança de inteligência artificial.

