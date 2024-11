Secretaria da Educação abre inscrições para o banco de cadastro temporário da Rede Estadual

A Secretaria da Educação (Seduc) anunciou, nesta sexta-feira (22/11), a abertura de novas vagas para contratos temporários de especialistas, professores e servidores de escola. O edital foi publicado na edição extraordinária do Diário Oficial do Estado. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até às 18h do dia 6 de dezembro. O contrato terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação da classificação dos candidatos.



Os interessados em atuar na Rede Estadual devem acessar o site da Seduc e clicar na aba Contratos Temporários. A página também traz as informações completas dos editais, com as regras estabelecidas para a seleção, que incluem critérios de pontuação.

Ao se inscrever, é preciso enviar digitalmente toda a documentação exigida em um único arquivo, em formato PDF. Além dos documentos de identificação, são solicitados comprovantes de escolaridade e certificados de experiência. Após preencher o formulário de inscrição com os dados pessoais, o candidato precisa utilizar o código de acesso individual que será enviado em um link para o e-mail informado ao realizar o processo de cadastro.

No caso dos professores, o processo envolve a definição do componente curricular escolhido, da função e da Coordenadoria Regional de Educação (CRE). Nas demais situações, aqueles que concorrem devem informar a função, o município desejado e a CRE.

O banco de cadastro temporário da Rede Estadual prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, negras, trans e integrantes dos povos indígenas.