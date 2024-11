INPI concede patente no setor de saneamento

A Fluid Feeder, companhia especializada em soluções para o tratamento de água e efluentes, obteve a concessão de patente de modelo de utilidade pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – do seu evaporador de cloro. Trata-se de equipamento utilizado para transformar o cloro líquido em gás. Esse processo tem várias aplicações industriais e em tratamento de água, em que o cloro é usado como desinfetante ou agente de purificação, por exemplo. O uso adequado desse dispositivo exige protocolos de segurança rigorosos.



Segundo o CEO da Fluid Feeder, o engenheiro Francisco Carlos Oliver, “o evaporador foi concebido como um dispositivo trocador de calor, sendo particularmente aplicado quando se verifica a demanda por grandes quantidades de gás cloro, quando é recomendável que se retire o cloro líquido do interior do cilindro do equipamento e passe-o através do dispositivo evaporador para convertê-lo para a forma gasosa”. Assim, a utilização do evaporador permite que o calor seja aplicado ao cloro líquido para evaporá-lo sem abaixar a temperatura ou reduzir a pressão do cloro.



Há várias vantagens em relação aos concorrentes. O desenvolvimento do novo equipamento foi idealizado a partir da necessidade de incorporar melhorias de ordem operacional a equipamentos deste tipo. O intuito é contribuir na operacionalização do sistema de dosagem de cloro gás, principalmente com a obtenção de um ambiente em condições aceitáveis, além de vantagens de naturezas técnica, econômica e comercial.



Fundamentalmente, houve aperfeiçoamentos no equipamento de evaporação de cloro gás, que possui sistema de troca de calor do tipo serpentina, cuja utilização traz em seu interior uma série de vantagens quando comparado com o uso do equipamento de evaporação convencional.



Há por exemplo avanços no sistema de troca de calor; maior eficiência pelo movimento térmico da água dentro do ‘banho-maria’, o que assegura que a temperatura da água seja constante; menor consumo de potência elétrica, pois opera com temperatura de 55ºC com serpentina de troca térmica, causando uma troca térmica muito mais rápida e eficiente; e excelente resistência à corrosão, porque sua serpentina fica totalmente submersa no ‘banho-maria’ reduzindo a corrosão causada pela ausência da interface ar/água.



Entre as vantagens também estão a possibilidade de superaquecimento, com a serpentina do equipamento evaporador gerando até 20% de superaquecimento, assegurando assim que o vapor de gás cloro não se liquefaça novamente; há também menor necessidade de intervenções de manutenção do equipamento devido à simplicidade das peças e componentes do sistema, e principalmente por não necessitar do uso de outros itens, que podem causar problemas de manutenção.



O equipamento evaporador permite acesso direto a todos os componentes, facilitando os procedimentos em qualquer tipo de manutenção. Em razão da baixa temperatura de operação e melhor eficiência da troca térmica, por causa do pequeno volume de cloro líquido a ser evaporado, o custo energético/elétrico operacional é muito menor.



Há de fato também várias outras características que diferenciam o equipamento evaporador da Fluid Feeder. De acordo com o CEO da empresa, Francisco Carlos Oliver, as propriedades técnicas desse produto são superiores àquelas exigidas em diversos editais de processos licitatórios. “Nosso produto quando participou de concorrências públicas apresentou qualidade superior à mínima exigida”, finalizou ele.