Inclusão de IA em MBAs capacita profissionais para carreiras do futuro

A Inteligência Artificial (IA) está se consolidando como uma das tecnologias mais disruptivas e inovadoras da atualidade, transformando a maneira como empresas e profissionais operam em diversas indústrias. De acordo com a pesquisa “The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value”, realizada pela McKinsey em 2024, 72% das empresas já adotaram o uso de IA.

O avanço exponencial dessa área evidenciou uma necessidade de capacitação contínua para quem deseja se destacar no mercado de trabalho, afirmam Eduardo Floriano e Thiago Yamamoto, que juntos coordenam os MBAs de Gestão de Processos e Tecnologias Emergentes, Engenharia de Software e DevOps no Centro Universitário FIAP. “A tecnologia avança muito mais rápido do que o aprendizado humano, o que gera um descompasso entre o nível de conhecimento que estamos e o nível em que a tecnologia está. Se você não se atualizar, em breve você pode ser substituído por alguém que está melhor qualificado. Por isto que a IA deixou de ser apenas uma tendência e se tornou um essencial para as carreiras do futuro”, declara Floriano.

Pensando nisso, os coordenadores reformularam os cursos de MBA para incluir mais matérias relacionadas a Inteligência Artificial e a IA Generativa (IAG), focando no uso desta tecnologia como um recurso para potencializar as competências dos alunos. Também desenvolveram atividades práticas com uso de IAG que exploram a otimização de processos e a resolução de problemas reais.

A aplicação prática da IA tem revolucionado processos ao criar soluções inovadoras e automatizadas. De acordo com Thiago Yamamoto, várias tarefas repetitivas que um desenvolvedor fazia não são mais necessárias por causa da Inteligência Artificial. “Mesmo que você não seja um profissional de tecnologia, será necessário utilizar a IA para potencializar suas habilidades, caso contrário, você estará fora do mercado”, completa Yamamoto.

Combinando tecnologias como Internet das Coisas (IoT), big data e aprendizado de máquina, a IA permite decisões mais rápidas e precisas, otimizando operações e reduzindo custos. "A Inteligência Artificial veio para nos tornar “super-humanos”, complementando nossas habilidades atuais", afirma Eduardo Floriano.

Para os coordenadores da FIAP, a adoção de IA nos cursos de MBA é um passo estratégico para formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado atual e futuro. "Esta integração não transforma os programas em cursos de Inteligência Artificial, mas utiliza a tecnologia como uma ferramenta para impulsionar profissionais a se tornarem protagonistas em um mundo cada vez mais tecnológico", concluem.