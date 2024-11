SEEN Safety e AHM Solution firmam parceria para atuar em segurança logística

A empresa neozelandesa SEEN Safety e a brasileira AHM Solution firmaram um acordo para atuação conjunta em soluções de segurança na logística. A SEEN Safety é desenvolvedora e fabricante do sistema de detecção de proximidade IRIS para empilhadeiras e outras máquinas de movimentação de materiais. E a AHM Solution é especializada em gestão de riscos e danos em operações logísticas. Com a certificação de Parceira Premium, a AHM Solution está autorizada a fornecer suporte total e comercializar as soluções de detecção de proximidade da SEEN Safety em todo o país.

Fundada em 2001, em São Paulo, a AHM Solution busca implementar tecnologias que protejam os funcionários e garantam a integridade da carga e dos equipamentos. "Um dos desafios da logística hoje é aumentar a produtividade sem reduzir a segurança, bem como garantir a segurança sem reduzir a produtividade", explica Afonso Moreira, CEO da empresa. "Nossa missão é ajudar as empresas a manter esse equilíbrio", completa.

As soluções de detecção de proximidade da SEEN Safety são projetadas para evitar colisões em áreas com intensa movimentação de pessoas e veículos. Os sensores de alta precisão da empresa identificam a proximidade de pedestres e obstáculos e ativam alarmes preventivos, tornando-os ideais para armazéns, portos, fábricas e outros ambientes industriais.

"Ser o primeiro Parceiro Premium da Seen Safety no Brasil é um reconhecimento do nosso comprometimento com a segurança e qualidade nas operações logísticas", afirma Moreira. "Com esse apoio, podemos aumentar ainda mais o nível de proteção e prevenção de acidentes e danos às cargas nas empresas brasileiras", ressalta.

Hamish Clark, presidente e chefe de Vendas para as Américas da SEEN Safety Inc, também enfatiza a importância da parceria. "Esta certificação da AHM Solution como Parceiro Premium não apenas fortalece nossa posição no Brasil, como também permite que mais empresas tenham acesso a tecnologias de ponta que podem fazer a diferença na prevenção de acidentes ao trabalhar em proximidade com máquinas de movimentação de materiais", conclui.

Sobre a AHM Solution

A AHM Solution, sediada em São Paulo, desenvolve e implementa soluções tecnológicas focadas em segurança em operações logísticas, atendendo empresas no Brasil e em outros países da América Latina. Com foco em inovação, a empresa oferece suporte técnico especializado e personalização de suas soluções, garantindo que as empresas adotem práticas de segurança eficazes e compatíveis com suas necessidades de produtividade.

Sobre a SEEN Safety

A SEEN Safety atua no desenvolvimento de tecnologia de sensores para proteger pedestres que trabalham próximos a equipamentos móveis pesados. Seu principal produto, o sensor IRIS 860, foi lançado em 2019 e agora é usado por centenas de empresas em mais de 30 países, incluindo algumas das principais marcas do mundo.

Mais informações: www.seensafety.com e www.ahmsolution.com.br.