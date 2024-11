NICE apresenta nova versão do CXone Mpower

A NICE (Nasdaq: NICE) apresenta a nova versão do CXone Mpower. Os serviços avançados adicionados à arquitetura fornecem automação de atendimento ao cliente em larga escala. Os novos recursos permitem a integração de fluxos de trabalho entre front, mid e back office, orquestração entre inteligência artificial (IA) e agentes humanos e consolidação de conhecimento de CX, modelos de IA e integrações. A solução da NICE busca transformar interações tradicionais em preditivas, proativas e automatizadas.

Cerca de 60% de todas as empresas e 80% das grandes organizações planejam adotar a automação nos próximos 12 meses, de acordo com uma pesquisa recente com CFOs. Além disso, quase 88% dos CFOs disseram que sua principal motivação para a automação é otimizar os processos de negócios. O CXone Mpower foi desenvolvido com o objetivo de permitir que as empresas projetem, construam e operem cada elemento em cada ponto de contato da jornada dos consumidores, visando oferecer automação de CX de ponta a ponta.

Com a tecnologia, todos os agentes conectados ao CXone Mpower têm acesso a um copiloto adaptável, projetado para aprimorar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade. A solução tem como propósito viabilizar o desenvolvimento rápido e automatizado de agentes de IA ao usar recursos específicos do domínio da CX.

A plataforma CXone Mpower consolida dados, conhecimento e modelos de IA em um único hub inteligente. A solução fornece controle de acesso baseado em função e gerenciamento avançado de guardrails. Ao aproveitar os modelos de inteligência artificial específicos de domínio da NICE, treinados em atendimento ao cliente, as empresas liberam todo o potencial dos modelos de Large Language Models (LLMs). As organizações podem injetar insights contextuais em tempo real em cada fluxo de trabalho e interação para personalização.

De acordo com Barry Cooper, presidente da Divisão CX da NICE, "a visão de um atendimento ao cliente totalmente automatizado tem sido uma meta ambiciosa. Ao adicionar esses serviços fundamentais à arquitetura do CXone Mpower, entregamos uma plataforma de IA que integra totalmente a automação em todos os aspectos do atendimento ao cliente. Este é o resultado do nosso investimento contínuo em inovação".

