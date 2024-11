Full Sail University anuncia encerramento letivo de 2024

A Full Sail University, instituição localizada em Orlando, na Flórida, que oferece cursos de graduação e mestrado capacitados para formação de profissionais em todas as áreas relacionadas ao mundo do entretenimento e indústria criativa, anuncia o fim do ano letivo de 2024.



A organização realizará um evento, marcado para iniciar a partir das 09h do dia 23 de novembro, no Cine Belas Artes, em São Paulo. A solenidade, voltada para pais, alunos, professores e convidados, deve apresentar os resultados obtidos durante este ano, celebrar as conquistas atingidas e projetar metas para 2025.



A instituição conta atualmente com mais de 140 programas divididos em oito áreas: Cinema & TV, Arte & Design, Tecnologia, Jogos, Comunicações de Mídia, Negócios de Entretenimento, Esportes e Música & Gravação. Os cursos são imersivos e têm duração de 20 meses no campus e 27 meses no online. Para o mestrado, a duração é de 12 meses.



“A instituição é focada nas áreas de produção de áudio, filme e mídia, design de videogame e animação, com programas estruturados nos conceitos de experiência da indústria do mundo real e solução criativa de problemas. Muitos brasileiros realizam nossos cursos on-line, e esse evento é voltado para eles”, destaca Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail.



Ela ressalta que os números do setor têm atraído cada vez mais alunos interessados em trabalhar com áreas não convencionais, “abrindo novas portas e ideias para essa geração que é criativa e mais disruptiva”.



Um levantamento realizado pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI) mostra que a economia criativa representa 3,11% do PIB brasileiro e já emprega 7,4 milhões de trabalhadores no país. Até 2030, a expectativa é de que esse número alcance 8,4 milhões.



Para saber mais, basta acessar: @fullsailbrazilcommunity