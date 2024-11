Join Ads leva ativações e palestra sobre mídia programática ao RD Summit 2024

A Join Ads, empresa especializada em mídia programática e uma das patrocinadoras platinum do RD Summit 2024, marcou presença no evento realizado de 6 a 8 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo.

Durante os três dias de evento, o estande da Join Ads foi um ponto de encontro para os participantes, que puderam vivenciar ativações interativas e conhecer de perto as soluções estratégicas da empresa para monetização de sites e aplicativos.

Palestrante do evento, o CEO Douglas Baccan e o CRO Rafa Russo da Join Ads subiram ao palco para abordar o tema “Independência Digital: O Poder da Mídia Programática”.

A apresentação destacou a importância de estratégias automatizadas e segmentadas no cenário digital atual, capturando a atenção do público. “A mídia programática faz parte do nosso cotidiano de maneira natural, seja em banners em sites e blogs ou nas timelines de redes sociais. É um modelo essencial para qualquer marca que deseja alcançar seu público de forma eficiente e relevante e também de proprietários de portais que desejam monetizar suas páginas”, afirmou Baccan.

Além da palestra, o estande da Join Ads ofereceu atividades interativas, permitindo ao público vivenciar de forma prática o universo da publicidade programática. Entre as atrações, a famosa "cabine de dólar" desafiava os participantes a segurarem o maior número possível de notas em poucos segundos, com a oportunidade de trocar por brindes. Para tornar a experiência ainda mais envolvente, havia também óculos de realidade virtual.

Os participantes puderam interagir com especialistas da empresa e entender de que maneira a Join Ads utiliza tecnologia avançada para segmentar e exibir anúncios relevantes e personalizados.

Rafa Russo, CRO da empresa, comentou sobre a importância dessas interações: “Queríamos trazer uma experiência única ao público, mostrando na prática como a mídia programática transforma campanhas publicitárias. A receptividade foi incrível; nosso estande ficou movimentado durante todo o evento.”

RD Summit X Join Ads

O RD Summit reuniu mais de 21 mil profissionais da área diariamente, com 150 palestrantes discutindo tendências e casos de sucesso em cinco palcos principais. A Join Ads participou pela 2ª vez do evento, com o objetivo de promover a marca, mas também favorecer a troca de conhecimentos e insights com outros líderes do setor de marketing, tecnologia e vendas.

Baccan celebrou os resultados, afirmando que o evento fortaleceu a posição da Join Ads no mercado de mídia programática e consolidou sua abordagem humanizada: “Nosso objetivo é entregar valor real aos parceiros e clientes. Esse contato direto no RD Summit foi essencial para reforçar nossa proposta de oferecer soluções inovadoras e estratégicas para o mercado e aos publishers.”

O evento também foi uma oportunidade para destacar os resultados da Join Ads no mercado, que registrou um crescimento de 3600% entre 2021 e 2023, passando de três para 11 mil clientes. Com sede em Ribeirão Preto e presença em cinco continentes, a Join Ads é uma Ad Network que oferece soluções personalizadas para publishers e anunciantes.