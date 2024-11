Teste global: avaliação dos modelos híbridos off-road JETOUR T1 e T2 i-DM

No dia 9 de novembro, ocorreu a sessão de test-drive da JETOUR Global Travel+ Conference 2024 para a mídia internacional e usuários no Ruyi Lake Off-Road Course, em Pingtan, na província de Fujian. Com uma linha completa de oito veículos no local, incluindo os modelos da série urbana e off-road da JETOUR, os convidados foram convidados a testar os modelos JETOUR T1 e JETOUR T2 i-DM.

O evento contou com a participação de mídia internacional e líderes de opinião de diversas regiões, incluindo o Oriente Médio, Ásia-Pacífico, América Central e do Sul, África e a Comunidade dos Estados Independentes (CIS). Com o tema "TRAVEL WORLDWIDE", o evento contou com uma série de desafios em estradas pavimentadas e não pavimentadas, incluindo provas de aceleração em linha reta, teste de slalom e terrenos irregulares, além de diversas condições complexas, como lombadas, testes de eixos cruzados, crateras e declives suaves, demonstrando o desempenho dos produtos urbanos e off-road da JETOUR.

Avaliação dos modelos JETOUR T1 e T2 i-DM durante o evento

Durante o evento, os modelos JETOUR T1 e T2 i-DM foram avaliados pelos participantes, que destacaram aspectos técnicos como o design exterior, ajuste do chassi, estabilidade e suspensão. Entre os comentários coletados, foram mencionados pontos como a estabilidade do veículo, a precisão na direção e a performance em testes específicos, como o slalom. Esses fatores contribuíram para a análise geral de desempenho dos modelos apresentados.

A mídia internacional e os usuários que participaram pela primeira vez do test-drive do novo produto reconheceram a capacidade da JETOUR de enfrentar as condições complexas do teste de estrada, que incluiu lombadas, testes de eixos cruzados, crateras e declives suaves. Eles também tiveram a oportunidade de avaliar as capacidades off-road e o desempenho dinâmico dos veículos.

O JETOUR T1, reconhecido com o prêmio Red Dot em outubro pelo seu design, é equipado com suspensão dianteira independente MacPherson e suspensão traseira independente multilink, adequadas tanto para condições urbanas quanto para terrenos mais acidentados. Com um ângulo de ataque de 28°, um ângulo de saída de 29°, distância mínima do solo de 190 mm e capacidade de imersão de até 600 mm, de acordo com a equipe da empresa. Essas especificações foram projetadas para uso em diferentes condições de estradas não pavimentadas. O veículo também pode ser equipado com um pacote opcional de reboque, que inclui capacidade de reboque de 1.600 kg, gancho de reboque e conexão elétrica.

O JETOUR T2 i-DM, desenvolvido sobre a Plataforma Off-Road Híbrida Super JETOUR, está equipado com tecnologia que inclui um cockpit digital e um sistema eletrônico integrado, projetados para diferentes condições de condução. Segundo a equipe da empresa, para a capacidade off-road, ele é equipado com suspensão independente nas quatro rodas, combinando suspensão dianteira MacPherson e suspensão traseira multilink. Tanto o JETOUR T2 quanto o T2 i-DM apresentam sistema transparente de 180 graus no fundo do veículo e capacidade de imersão de até 700 mm.

Experiência de múltiplos modos de condução com conforto

Equipada com o sistema de tração integral inteligente totalmente automático XWD, a frota de testes da JETOUR oferece uma variedade de modos de condução, incluindo Sport, Standard, Economia, Neve, Lama, Rocha e X, permitindo a adaptação a diferentes terrenos e condições de direção. O modo X, em particular, integra inteligência aos modos off-road e abrange múltiplos cenários de condução, permitindo ao motorista alternar entre configurações, de acordo com os representantes da JETOUR.

A equipe também destacou que o JETOUR T2 i-DM, equipado com aceleração de domínio completo (1.5TD + Motores Duplos + 3DHT), possui uma eficiência térmica máxima efetiva superior a 44,5%, com potência de 115 kW e torque máximo de 220 N·m, de acordo com a equipe da empresa. Em termos de desempenho, a Tecnologia Super Híbrida (i-DM) da JETOUR combina um motor híbrido, uma transmissão desenvolvida para híbridos e um sistema de bateria projetado para eficiência, otimizando o consumo de combustível, de acordo com os representantes da empresa.

Durante o test drive, a mídia de diversas regiões demonstrou interesse nos carros da JETOUR e perguntou sobre o cronograma para a introdução desses modelos em seus respectivos mercados.

A JETOUR está acelerando o ritmo de lançamento de produtos de nova energia. O T2 i-DM será lançado em dezembro de 2024, marcando o início da plena hibridização da JETOUR no mercado global. No futuro, a empresa lançará mais produtos na plataforma híbrida em diferentes segmentos. Para a JETOUR, a visão é clara: tornar-se uma marca líder global em veículos híbridos off-road.