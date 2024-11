Startup promove conhecimento sobre agenda ESG na pecuária

A ESGpec, uma startup mineira dedicada a promover soluções tecnológicas com foco em sustentabilidade para a pecuária, continua a intensificar seus esforços para disseminar conhecimentos críticos sobre o tema, especialmente para o setor leiteiro. Entre suas iniciativas, está a elaboração de eBooks informativos, para técnicos e produtores, que abordam práticas e estratégias voltadas para redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), otimização de sistemas produtivos, promoção do bem-estar animal e aplicação da agenda ESG como um todo.

Como destaca Bruna Silper, cofundadora da ESGpec e PhD em Ciência Animal, "Nosso objetivo é disseminar conhecimento e fornecer ferramentas acessíveis e baseadas em evidências para que os produtores e técnicos possam não apenas medir, mas entender e agir de forma eficaz sobre pontos essenciais para a sustentabilidade e eficiência de seus negócios. Acreditamos que, ao democratizar o acesso a essas soluções e informações, estamos capacitando toda a cadeia produtiva a adotar práticas mais sustentáveis e responsáveis".

Guia prático para reduzir a pegada de carbono

O eBook “Pegada de carbono na produção de leite - Guia prático para produtores e técnicos” tem como objetivo fornecer um guia detalhado para produtores, técnicos e profissionais da cadeia produtiva sobre como medir, entender e reduzir a pegada de carbono na produção de leite. Este material explora desde conceitos básicos até metodologias avançadas de cálculo e estratégias de mitigação. Além disso, destaca como a melhoria da eficiência produtiva pode contribuir para a sustentabilidade e competitividade do setor. Tecnologias sutis para engajamento com práticas sustentáveis e regenerativas são abordadas como ferramentas essenciais para um manejo eficaz e responsável.

Visão holística do futuro sustentável

O eBook “O futuro da pecuária sustentável - Inovação, resiliência e compromisso ambiental” se propõe a desmistificar os desafios e destacar as oportunidades que envolvem a pecuária sustentável. Ele aborda questões que vão desde a adoção de novas tecnologias até a promoção de práticas regenerativas e de baixo carbono, mostrando como os pecuaristas podem reduzir as emissões de suas atividades enquanto aumentam ou mantêm a eficiência. Com este ebook, produtores, técnicos e profissionais encontram um guia prático que combina tecnologia, resiliência e envolvimento com a natureza para atender às crescentes exigências de sustentabilidade.

Estratégias para a mitigação do metano

O eBook “Desafios e soluções para a pecuária sustentável - Estratégias para a redução das emissões de metano na produção de leite” explora as principais estratégias de mitigação de metano e apresenta uma classificação das fazendas conforme a pegada de carbono do leite, citando oportunidades específicas para a produção sustentável de leite no Brasil em cada uma das classificações. Este material fornece insights práticos para a implementação de soluções que reduzem as emissões e promovem uma pecuária mais responsável.

Projeto e Comunidade Despertar Regenerativo

No coração das iniciativas da ESGpec está o projeto “Despertar Regenerativo”, que oferece gratuitamente aos produtores ferramentas para cálculo da pegada de carbono e diagnósticos de sustentabilidade. Essas ferramentas visam facilitar a adoção de práticas sustentáveis, permitindo que os produtores avaliem suas operações e identifiquem oportunidades de melhoria de forma acessível. Complementando essa iniciativa, a ESGpec criou a Comunidade Despertar Regenerativo, um espaço dedicado ao intercâmbio de conhecimento entre técnicos, acadêmicos e produtores, promovendo o compartilhamento de conteúdos, cocriação, análise de dados e troca de experiências.

Contribuição científica e sustentável

A ESGpec reafirma seu compromisso em oferecer ferramentas de avaliação e cálculo adaptadas às condições brasileiras, ajudando os produtores a identificar oportunidades de melhoria e evolução. O contínuo desenvolvimento de parcerias e a publicação de materiais, como eBooks e relatórios, fortalecem o mercado, preparando-o para enfrentar os desafios ambientais e atender às crescentes demandas de sustentabilidade de consumidores e entidades reguladoras.

