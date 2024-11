Guanabara lança e-commerce com tecnologia inclusiva

De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua - 2022), a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 18 milhões de brasileiros possui alguma deficiência, o que representa 8,9% da população. 3,1% da população têm dificuldade para enxergar, mesmo usando óculos ou lentes de contato.

O Grupo Guanabara, responsável por mais de 2 mil linhas rodoviárias brasileiras, lança, de forma integrada, o e-commerce de passagens rodoviárias com recursos de acessibilidade para pessoas com todos os tipos de deficiência (PcD). A mais recente plataforma on-line da Guanabara conta com novos recursos como navegação simplificada, legendas, leitura de tela, contraste ajustável e opções de interação para deficientes visuais, auditivos, pessoas com dislexia, daltonismo e problemas motores, tecnologias para orientar os usuários em todas as etapas da compra de passagens, desde a escolha do trajeto até o pagamento e o embarque.

"Acreditamos que a acessibilidade não é apenas uma questão de regulamentação, mas de democratizar o acesso à todos os que viajam de ônibus, independentemente de suas limitações. Com a implementação dessas funcionalidades, nosso objetivo é transformar a mobilidade rodoviária em algo mais inclusivo, facilitando o acesso de pessoas com deficiência ao transporte público", destaca Leticia Pineschi, diretora de Marketing da empresa.

Esta iniciativa é um passo determinante para a Guanabara, segundo a executiva, e que também demonstra adesão ao novo Marco Regulatório no Transporte, instituído pela Lei nº 6033, de 2023. A legislação estabelece a obrigatoriedade de adaptações nos sistemas de transporte para garantir que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam utilizar os serviços de forma autônoma e com segurança. "A plataforma digital agora é um reflexo do compromisso da empresa com a democratização do acesso ao transporte e com a promoção da igualdade de oportunidades", conclui Letícia.

As viações Expresso Guanabara, Real Expresso, Rápido Federal, UTIL, Sampaio e Brisa passaram a adotar uma única identidade corporativa a partir de 2023: a marca Guanabara. A empresa foi vencedora por duas vezes do Prêmio "Maiores e Melhores" na categoria empresa de transporte da OTM Editora, importante publicação do setor. O grupo é um aglomerado de empresas rodoviárias que operam no segmento de transporte interestadual em mais de 2 mil destinos pelo país.