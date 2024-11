Estado conclui obras no ETEC, em Bom Progresso

O governo do Rio Grande do Sul investiu mais de R$ 1,1 milhão em três obras concluídas em Bom Progresso, Santa Maria e São Borja. Juntas, a Escola Técnica Estadual Celeiro (ETEC), a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Paulo Freire e a EEEF Viriato Vargas atendem a 376 alunos.

As reformas fazem parte de uma recuperação da infraestrutura da rede escolar estadual que o governo vem fazendo desde 2023, quando, no início da atual gestão, o governador Eduardo Leite colocou a educação como prioridade de seu segundo mandato. Como resultado dessa retomada da capacidade de investimentos do Estado, já foram concluídas 318 obras em 22 meses em 291 escolas, para as quais foram destinados R$ 90,6 milhões.

ETEC, em Bom Progresso

• Investimento: R$ 239 mil

• Obra: reforma do telhado.

• Fiscalização: 17ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santa Rosa

• Empresa responsável: Lalini Oppermann Schneider

• Alunos: 199

• Endereço: BR-468, Km 87,9

EEEF Paulo Freire, em Santa Maria

• Investimento: R$ 724 mil

• Obra: reforma do telhado e do muro

• Fiscalização: 8ª Crop, de Santa Maria

• Empresa responsável: S. Teixeira Construtora

• Alunos: 23

• Endereço: rua Venâncio Aires, 2.605, bairro Passo da Areia

EEEF Viriato Vargas, em São Borja

• Investimento: R$ 182 mil

• Obra: adequação ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI)

• Fiscalização: 10ª Crop, de Uruguaiana

• Empresa responsável: Eletrotec Sistemas de Energia

• Alunos: 154

• Endereço: rua João José de Oliveira Freitas, 645, bairro Vila Cabeleira