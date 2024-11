A BYD sublinha a forte colaboração com os parceiros no mercado do armazenamento de energia durante a conferência de parceiros

SHENZHEN, China, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A BYD Co. Ltd., amplia o programa de parceria para as soluções de armazenamento de energia da BYD. Como parte do programa, a BYD realizou uma conferência de parceiros na sede da BYD em novembro de 2024, na qual os parceiros tiveram a oportunidade de expressar as suas experiências, trocar informações com a equipa técnica e receber uma antevisão exclusiva dos futuros novos produtos e funcionalidades.

“A BYD tem investido continuamente em I&D, bem como nas instalações de produção, para garantir que as soluções de armazenamento de energia não só estão na vanguarda da curva de inovação, como também são produzidas de acordo com os mais elevados padrões de segurança e de forma económica”, afirmou Yin Xiaoqiang, GM da BYD Energy Storage. “Outro fator importante no desenvolvimento dos nossos produtos é o diálogo ativo com os nossos parceiros e clientes. Por conseguinte, reuniões regulares com parceiros do setor de distribuição e instalação fazem parte do nosso programa de parceria. Levamos os seus comentários e conhecimentos a sério e desenvolvemos as nossas soluções para os ajudar a abordar as exigências atuais e futuras no uso e armazenamento eficiente de energia renovável.”

Um dos principais objetivos da BYD para a conferência foi obter conhecimentos sobre os desafios atuais do mercado que os parceiros enfrentam e como as soluções de armazenamento de energia os podem ajudar a enfrentá-los:

Muitos grossistas e instaladores comunicaram que estão atualmente a enfrentar hesitações por parte dos clientes em investirem em energia fotovoltaica e tecnologia relacionada, uma vez que o mercado está em baixa.

No entanto, confirmaram que soluções como a série BatteryBox os ajudaram a conquistar clientesàmedida que a energia fotovoltaica e o armazenamento de energia se tornam cada vez mais inseparáveis.

Especialmente em face das tendências como o carregamento bidirecional e a dinâmica dos preços da eletricidade, o elevado poder de carregamento dos sistemas BYD BatteryBox é muito vantajoso.



A conferência ofereceu igualmente uma antevisão exclusiva dos produtos futuros e novas funcionalidades do portefólio de armazenamento de energia. Para além da conferência de utilizadores e da visitaàsede da BYD, os parceiros tiveram a oportunidade de espreitar os bastidores de uma das instalações de produção mais avançadas da BYD. O parque industrial em Nanning é especializado na investigação, desenvolvimento e fabrico de células e sistemas de armazenamento de energia desde maio de 2023 – das matérias-primas aos produtos acabados e inclui uma base de produção de 55 GWh para células e sistemas de armazenamento de energia.

