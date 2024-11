Secretaria de Estado da Saúde participa de Workshop Brasil-Suécia em Saúde Digital

Foto: Ana Melhado | SES

As estratégias digitais utilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) foram apresentadas durante a abertura do 3º Workshop em Saúde Digital, Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina, nesta quarta-feira, 13, em Florianópolis. O secretário Diogo Demarchi falou a todos sobre os avanços e desafios na área em Santa Catarina. O evento faz parte da Semana de Inovação Suécia-Brasil 2024, que começou dia 11.

“Tivemos a oportunidade de participar do terceiro workshop Suécia Brasil com o tema Saúde Digital. A convite da Embaixada da Suécia, pudemos apresentar um pouco da saúde de Santa Catarina, o que temos relacionado à saúde digital, com as tecnologias existentes, teles saúde, os avanços existentes em nosso estado e as perspectivas e desafios para o futuro. O evento também vai abordar a questão da inteligência artificial e é um importante momento para que possamos não só coletar informações e aprendizados, estratégias de um país que é exemplo de saúde digital como a Suécia, mas também mostrar um pouco do que fazemos no Brasil e em especial em Santa Catarina”, destaca Demarchi.

O evento também teve discussão sobre os Desafios da saúde na adoção de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML); Acesso e governança de dados de saúde usando IA e ML; Desafios da Saúde no Desenvolvimento de IA e ML; e Estratégia Internacional Brasil e Suécia em Saúde Digital, IA e ML.

O workshop foi realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) e faz parte dos Encontros de Cooperação Brasil-Suécia 2024 em Floripa.