Alunos realizam estudos sobre Democracia e Cidadania

Com o objetivo de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais significativo e globalizado, os alunos do 5° ano da Escola Estadual Tenente Portela, orientados pelo professor Willian Graebin, realizaram no dia 12 de novembro, uma aula intensiva com o tema "Desafio Senado 200 anos: uma aventura pela democracia", com foco no entendimento da organização política e social do Brasil e da importância da participação cidadã na resolução de problemas coletivos e, também, reforçando conteúdos de História e Geografia, além de aprimorarem conhecimentos gerais.

A base para os estudos foi uma cartilha disponibilizada pelo Senado Federal. De acordo com os diretores Elio Girardi e Max Auler, a Escola Tenente sempre busca novidades e atividades diversificadas e criativas para que cada estudante construa seu conhecimento e desenvolva suas competências e habilidades da melhor forma.