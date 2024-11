Buskaza conecta clientes a profissionais da área imobiliária

Com pouco mais de um ano de atuação, a Buskaza, marketplace de imóveis gratuito fundado em maio de 2023, ultrapassou a marca de 2 milhões de imóveis anunciados por mais de 10 mil anunciantes profissionais. A plataforma conecta clientes, corretores, imobiliárias, incorporadoras e demais empresas do setor imobiliário em torno da busca de imóveis para compra e aluguel.

Segundo informações divulgadas pela empresa, a Buskaza espera terminar o ano de 2025 como o maior marketplace de imóveis do Brasil. A plataforma de busca para compra e aluguel de imóveis organiza as informações do mercado imobiliário nacional a fim de garantir um ambiente seguro, moderno e ágil com informações claras e confiáveis.

Jhonathas Matos, CEO da Buskaza, conta que a ideia de criar uma plataforma direcionada para que corretores anunciem imóveis surgiu a partir da observação do mercado de imóveis no Brasil. “Diferentemente de outros países, como EUA e Inglaterra, o Brasil ainda não tem um marketplace imobiliário que possui quase a totalidade dos imóveis ofertados”, discorre.

Nesse panorama, prossegue Matos, surgiu o objetivo de construir uma plataforma em que o usuário pudesse navegar, com design, tecnologia e um dos maiores banco de dados do mercado brasileiro, e que fosse capaz de monetizar mesmo oferecendo anúncios gratuitos para corretores e imobiliárias.

“De acordo com a nossa observação, poucos corretores ou imobiliárias têm uma boa relação com os portais de anúncios. Por isso, identificamos que existe oportunidade de inovação neste setor”, diz.

Como a plataforma funciona?

A plataforma Buskaza é grátis para quem anuncia e permite a integração com os principais softwares de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRMs) imobiliários do Brasil e integração automática dos anúncios. O lead é repassado diretamente para a imobiliária responsável e o usuário pode entrar em contato por mensagem, telefone ou WhatsApp.



Ao acessar o site Buskasa, o usuário visualiza uma plataforma com milhões de imóveis e, para realizar uma consulta, é possível fazer um contato direto com os corretores e imobiliárias.

Pessoas buscam aluguel em marketplaces

Para o CEO da Buskaza, as garantias - aluguel sem fiador, por exemplo - são a maior inovação no mercado de aluguel de imóveis nos últimos anos. “Algumas plataformas oferecem uma boa experiência, mas com um portfólio pequeno”.

Matos chama a atenção para o fato de que quase todo marketplace de imóveis tem um público maior que está procurando um imóvel para alugar do que para comprar.

“A demanda para alugar sempre é superior em um marketplace imobiliário, mas essa diferença está, sim, diminuindo. Muitas pessoas preferem comprar, mas não têm condições financeiras para isso. Por esse motivo, muitos ficam anos no aluguel”, explica.

Segundo uma pesquisa repercutida pelo Estadão Imóveis, 61,9% dos brasileiros estão pensando em mudar de endereço nos próximos dois anos. O balanço também revelou que 60% das pessoas que desejam se mudar pretendem comprar imóveis, conta 38,5% dos que pensam em alugar.

Plataforma visa facilitar o trabalho de imobiliárias e corretores

Matos ressalta que a busca pelo imóvel ideal, seja para compra ou aluguel, sempre foi um desafio no Brasil. “Com a crescente demanda em diversas regiões, surgem plataformas que prometem facilitar essa jornada. No entanto, a maioria exige que as imobiliárias paguem taxas ou dividam comissões, limitando a participação de muitos profissionais do setor”.

A Buskaza firmou parcerias com mais de 70 CRMs no Brasil, permitindo a integração automática de imóveis com apenas alguns cliques. Segundo o CEO, a expansão também ocorre em âmbito internacional, com a recente parceria com a Properstar, conectando a Buskaza a portais globais como Zoopla e Juwai e ampliando as oportunidades para quem busca imóveis no exterior.

Matos também destaca que a empresa tem como objetivo manter a plataforma acessível e gratuita para todos os profissionais, enquanto oferece funcionalidades extras que podem agregar valor. “A conta premium é uma dessas opções, mas todo corretor e imobiliária no Brasil sempre poderá anunciar gratuitamente na Buskaza”, frisa.

Para concluir, Matos ressalta que, além de atender corretores e imobiliárias, a Buskaza está focada em oferecer uma boa experiência para o usuário final, criando a plataforma com uma das maiores de imóveis e uma jornada intuitiva para quem busca comprar ou alugar. “Queremos criar um mercado mais aberto e acessível, beneficiando tanto o usuário final quanto nossos principais parceiros, os corretores e imobiliárias”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://www.buskaza.com.br/