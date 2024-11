CEO da FGMED está na lista dos Mais Influentes da Tecnologia

Faustino da Rosa Junior, CEO da FGMED, foi recentemente incluído na lista dos "30 Mais Influentes da Tecnologia no Brasil em 2024", uma iniciativa da agência Nexxt divulgada através do portal da TV Band. Ocupando a 5ª posição que trouxe ainda outros executivos e líderes de empresas de tecnologia.

À frente da FGMED, Faustino tem coordenado a implementação de soluções tecnológicas que abordam os desafios contemporâneos do setor de tecnologia. Entre seus objetivos principais está promover a inovação e reforçar práticas éticas e de responsabilidade social.

“Nossa posição na lista reforça nossa missão de impulsionar a transformação digital com ética e responsabilidade. Na FGMED, acreditamos que a tecnologia precisa estar alinhada com padrões de segurança que beneficiem tanto as empresas quanto os consumidores,” declarou Faustino. Para ele, a transformação digital é essencial para o progresso, mas precisa ser acompanhada de políticas e práticas que garantam um ambiente seguro e confiável para todos os envolvidos.

A trajetória de Faustino como CEO da FGMED prioriza a criação de soluções tecnológicas voltadas para o desenvolvimento sustentável e a inclusão digital dentro do setor de pós-graduação na área de saúde. Ele defende que a tecnologia deve ser acessível e útil para a sociedade como um todo, impactando positivamente a vida das pessoas e impulsionando o setor econômico do país. Com essa filosofia, Faustino também apoia startups focadas em tecnologia de impacto social, investindo em projetos que contribuem para a inclusão e o desenvolvimento comunitário.

A lista dos "30 Mais Influentes da Tecnologia no Brasil", publicada pela TV Band, busca reconhecer os profissionais que, por meio de liderança e inovação, estão moldando o futuro do setor. A inclusão de Faustino da Rosa Junior destaca que ele tem incentivado uma postura colaborativa entre empresas e o setor público para que o desenvolvimento tecnológico ocorra de maneira alinhada com as necessidades da sociedade.

Ao posicionar a FGMED no mercado, Faustino busca reafirmar seu compromisso com o desenvolvimento de um ambiente digital ético e seguro, fortalecendo o Brasil como um protagonista na era da transformação digital. Sob sua liderança, a FGMED continua a expandir suas operações, sempre buscando novas formas de integrar tecnologia à responsabilidade social.