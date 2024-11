Evento de inovação e tecnologia acontece em novembro

O Technology Evolution Conference (TEC) 2024, evento de inovação e tecnologia do IEG que esse ano será totalmente voltado para o mercado de Serviços Compartilhados (CSCs), acontecerá no dia 13 de novembro, em uma plataforma imersiva.

Executivos de CSCs de todo o Brasil estarão conectados das 14h às 18h30 para discutirem e refletirem sobre o cenário de tecnologia e inovação nos CSCs.

O evento tem como tema “Operações Inteligentes: Desbloqueando o potencial dos CSCs” e contará com a participação de Gil Giardelli, especialista em inovações e economia digital, que compartilhará toda sua visão e experiência na palestra "Repensando a Inovação: Como a Inteligência Artificial Molda o Futuro".

Ao longo de 4h acontecerão sessões como a apresentação de um caso de sucesso da BRF, que usou a IA Generativa para transformar processos e redefinir estratégias no CSC, apresentando insights sobre os resultados e aprendizados da implementação.

Também acontecerá uma sessão que falará sobre “Inovação e Eficiência: CSC Transformado com Fluxos de Trabalho Digitais”, refletindo sobre toda a modernização de fluxos de trabalho, destacando como a digitalização pode promover a eficiência operacional e agilizar processos internos, essencial para a maturidade digital dos CSCs.

Complementando as apresentações, acontecerá a sessão “CSC L&CO + Localiza Labs: Alavancando os Resultados por meio da Tecnologia”, com o compartilhamento da colaboração prática entre CSC L&CO e Localiza Labs, demonstrando como a parceria tecnológica contribuiu para ganhos em produtividade e inovação. Além do painéis de discussão sobre “Como Direcionar Nossos CSCs Rumo à Maturidade Digital?”, promovendo um espaço colaborativo onde executivos refletirão sobre os passos necessários para alcançar a maturidade digital, incluindo desafios, oportunidades e as melhores práticas para a integração de tecnologias emergentes.

Finalizando o evento, acontecerá a Mesa “Conduzindo a Mudança: O Papel dos CSCs na Era da IA”, um painel focado em como os CSCs podem liderar e conduzir a transformação digital nas organizações, enfrentando os desafios culturais e estruturais que acompanham a era da inteligência artificial.

O TEC 2024 promete inspirar os cerca de 250 participantes esperados, apresentando insights sobre o impacto da nova tecnologia e da IA nos negócios e como ela pode transformar as operações de CSCs em hubs de inovação.

Networking e soluções inovadoras



Além de diversas sessões com discussões que acontecerão ao vivo, o TEC 2024 busca oferecer uma oportunidade de networking com tomadores de decisão e um espaço de exposição de soluções tecnológicas estratégicas para o mercado.

O evento é uma oportunidade para os participantes aprofundarem seu entendimento sobre as práticas mais inovadoras e estratégicas no Brasil e no mundo e principalmente para os CSCs, com exemplos práticos e insights aplicáveis ao setor.

Será uma experiência de imersão em tecnologia e inovação, em tendências operacionais de CSCs.