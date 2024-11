ABRH-PR Norte Londrina e SENAC promovem evento em Londrina

A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) Norte Londrina e o SENAC Londrina irão promover a masterclass Nova Lei das Empresas Psicologicamente Seguras e Gestão dos Riscos Psicossociais para capacitar gestores, líderes e profissionais de RH. O evento acontecerá no dia 21/11 (quinta-feira), das 19h às 22h, no Auditório SENAC Londrina-PR, sendo as inscrições realizadas até o dia 18/11 (segunda-feira) pelo link: https://www.sympla.com.br/produtor/abrhpr.

A masterclass tem como objetivo abordar aspectos fundamentais para promover a felicidade no ambiente de trabalho, segurança psicológica, bem como a gestão dos riscos psicossociais, integrando diretrizes de ESG e as recomendações da ISO 45003. A palestra será comandada pelo diretor regional da ABRH-PR Norte, Maurício Chiesa Carvalho.

De acordo com ele, o evento ajudará a “sensibilizar profissionais e empresas, além de oferecer direcionamento para ações possíveis e efetivas, desmistificando, simplificando e não banalizando, como muito se tem visto por aí, apenas com enfoque comercial de vender soluções. A masterclass provocará o participante a olhar para dentro e do que possui para depois traçar um planejamento”, afirmou Carvalho.

A programação do evento terá início com uma mesa de abertura e coffee break de boas-vindas, seguindo para abordagem dos temas Nova Lei das Empresas Psicologicamente Seguras, Felicidade e Segurança Psicológica no Trabalho, Gestão de Riscos Psicossociais e ISO 45003, ESG e a Importância do Bem-Estar no Trabalho, Métricas/KPIs, e Frameworks/Instrumentos de avaliação e encerramento com sorteio de brindes.

O evento está limitado a 120 participantes, emitirá certificado e terá como valor da inscrição um brinquedo novo para ser doado em ação social natalina.

Serviço – Masterclass Nova Lei das Empresas Psicologicamente Seguras e Gestão dos Riscos Psicossociais

Inscrições: até dia 18/11

Site: https://www.sympla.com.br/produtor/abrhpr

Dia: 21/11

Horário: 19h às 22h

Local: Auditório SENAC Londrina-PR

Promoção: Associação Brasileira de Recursos Humanos Paraná (ABRH-PR) Norte Londrina e SENAC Londrina