Seminário Água Innovation discute futuro do agronegócio e inovação em Fortaleza

Nos próximos dias 12 e 13 de novembro, Fortaleza recebe o 7º Seminário Água Innovation, evento que reunirá representantes do agronegócio, especialistas e autoridades públicas na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). Com inscrições gratuitas, o evento abordará questões fundamentais para o desenvolvimento sustentável do setor, buscando promover a competitividade e a produtividade, desde a agricultura familiar até a agroindústria.

A programação inclui discussões sobre políticas para a segurança hídrica no Nordeste, acesso a crédito e inovação em tecnologias de irrigação, gestão e logística no agronegócio, sustentabilidade com foco em práticas de carbono zero, e o uso da inteligência artificial para otimizar processos produtivos. O evento também promoverá debates sobre bioinsumos, o papel da organização de produtores e iniciativas para gerar empregos e novos mercados para o setor rural.

Segundo Carlos Matos, presidente da Sallto Empresarial, organizadora do evento ao lado do Instituto Future e Promover, o seminário é uma oportunidade para fortalecer a agricultura regional, promovendo discussões que vão desde o aperfeiçoamento da gestão dos recursos ambientais até o lançamento de novos polos de irrigação. “Nosso objetivo é estimular ações práticas e sustentáveis que consolidem o Nordeste como uma potência agrícola”, destaca Matos.

O seminário contará ainda com palestras de representantes da Embrapa, Banco do Nordeste, Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará, entre outras instituições, e tem o apoio da FIEC.