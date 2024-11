Especialista mostra estratégias para ganhar relevância e engajamento nas redes

Para conquistar relevância nas redes sociais, as marcas precisam mais do que uma simples presença digital. Uma comunicação que realmente conecta e inspira demanda planejamento e um conhecimento profundo do público. As redes sociais, que hoje ocupam um espaço central nas estratégias de marketing digital, exigem uma abordagem que una criatividade, análise e execução cuidadosa para alcançar resultados significativos.

Especialistas recomendam um mapeamento detalhado do público-alvo como base de qualquer ação eficaz. Cada detalhe faz diferença, desde os horários de maior engajamento até as preferências e hábitos de consumo dos seguidores. “O conhecimento profundo do público é o que permite uma comunicação verdadeira e relevante, essencial para gerar impacto no digital”, afirma Vitor Magnoni, membro da PubliConect Brasil, empresa especializada em estratégias de marketing e comunicação.

Outro ponto destacado é a importância de um conteúdo relevante e visualmente atraente. A criação de materiais interativos, como reels, stories e posts informativos, é fundamental para captar e manter a atenção dos usuários. Segundo Magnoni, “para atrair o público, o conteúdo precisa trazer valor real, conectar-se com os interesses das pessoas e manter um tom autêntico e natural, sem ser invasivo”.

O uso estratégico de criadores de conteúdo também se mostra eficaz, desde que os criadores de conteúdo estejam alinhados aos valores da marca, favorecendo uma comunicação mais humanizada. Campanhas que promovem diálogos reais com o público, segundo pesquisas de mercado, têm um alcance potencializado e se traduzem em um engajamento mais duradouro.

Com a crescente demanda por conteúdos de relevância, empresas como a PubliConect Brasil que utilizam essas estratégias de forma integrada relatam observar não apenas um aumento no número de seguidores de membros, mas também um fortalecimento da lealdade dos consumidores.