PipeRun lança novidades em vendas e atendimento

A PipeRun, salestech que produz sistemas de gestão de vendas e atendimento para pequenas e médias empresas brasileiras, vai apresentar uma série de novos produtos. O lançamento para o público em geral ocorrerá durante o evento CASE da ABStartup, nos dias 28 e 29 de novembro, na Bienal do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Já os clientes e parceiros, terão acesso às novidades por meio de um webinário exclusivo no dia 21 de novembro de 2024.

Conforme o Chief Revenue Officer (CRO) da CRM PipeRun, Fausto Reichert, as inovações foram desenvolvidas com base na contribuição dos clientes e na dedicação do time de desenvolvimento da empresa. “Com essas novas funcionalidades, queremos garantir uma melhor performance para os profissionais de vendas”, afirma.

Entre as novidades, destaca-se o novo atendimento via app de mensagens dentro do próprio CRM de Vendas, otimizando a comunicação, evitando duplicações de leads e oportunizando a rápida migração dos múltiplos telefones manuais para um único número e com a interface oficial da Meta. “É mais um canal de aquisição de vendas agora dentro do CRM”, ressalta Reichert.

As integrações das novas versões do ChatGPT 4.O e 4.O Mini, que proporcionam uma significativa redução de custos, facilitando o acesso à inteligência artificial para um número maior de empresas, também são novidades que estarão disponíveis na nova plataforma. Além disso, o CRM também passa a contar com mais de 1.000 templates de e-mails pré-configurados, permitindo que os usuários criem campanhas de forma rápida e criativa, com maior usabilidade em dispositivos móveis. As funcionalidades incluem novas opções de metas operacionais, novos formatos de comissões no módulo Forecast Financeiro e o módulo de Landing Pages, que agora permite a inclusão de múltiplos subdomínios e campos customizados.

De acordo com Cezar Gehm, diretor executivo da PipeRun, essas atualizações são um reflexo do compromisso da startup em ajudar os clientes a potencializarem suas vendas e o relacionamento com os consumidores. “Estamos consolidando nossa posição no mercado com esta nova versão. Esperamos apoiar ainda mais os clientes na melhoria da performance de vendas e pós-venda, como também no aumento do ticket médio, gestão de follow-up das negociações, ampliando a conversão de vendas”, diz Gehm.

As novas funcionalidades da plataforma da CRM PipeRun, desenvolvidos com uso da Inteligência Artificial e as inovações para o Funil e Pipeline do CRM de Vendas, são:

Integração das versões do ChatGPT 4.O e 4.O Mini;

Catálogo de templates de e-mails , com mais de 1.000 opções pré-configuradas;

, com mais de 1.000 opções pré-configuradas; Sistemas de metas com novas opções para gestão tática e operacional;

com novas opções para gestão tática e operacional; Módulo de Forecast Financeiro com estrutura de comissões adicionais para múltiplas pessoas envolvidas nas negociações;

com estrutura de comissões adicionais para múltiplas pessoas envolvidas nas negociações; Módulo de Landing Pages ou páginas de vendas com possibilidade da inclusão de múltiplos subdomínios e campos customizados em formulário;

ou páginas de vendas com possibilidade da inclusão de múltiplos subdomínios e campos customizados em formulário; Atendimento de WhatsApp exclusivo para o CRM de Vendas , com uso diretamente dentro do CRM;

, com uso diretamente dentro do CRM; WhatsApp Oficial com novas ações, gatilhos, filtros, agendamentos, restrições de horários e datas como finais de semana, para uso de automações no funil de vendas;

com novas ações, gatilhos, filtros, agendamentos, restrições de horários e datas como finais de semana, para uso de automações no funil de vendas; Campanhas de mídia (ADS) no formato Clique para WhatsApp com convergência de dados, sem a necessidade de sistemas de integrações ou custos adicionais, ampliando o conceito de CRM Multicanal.





Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma startup especializada em gestão de relacionamento com clientes, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e whatsapp oficial. Atualmente, a carteira de clientes da startup soma mais de 1.500 empresas e 12.000 vendedores em todo o país.