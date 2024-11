CFO SAB: ID Trust indica executivos para painel de debates

A ID Trust participou da idealização do painel de debates do CFO SAB sobre estratégias inovadoras para working capital (capital de giro, em português), que ocorreu em 18 de setembro. O evento é organizado pela EBDI Group.

A participação da IDtrust se deu principalmente por meio da intermediação de Adilson Rufino e a indicação dos executivos André Trench (Pagbank), Bruno Nespoli Damasceno (Corteva Agriscience) e Carlos Henrique Bandeira de Mello Junior (Grupo Mateus) com painelistas.

O debate gerou conversas sobre o papel do CFO do futuro e estratégia de gestão de capital de giro em empresas de capital intensivo em uma era de crescente inovação.

Entre os principais temas abordados estão as iniciativas utilizadas para gerar capital de giro, mecanismos para a oferta de crédito com foco em aumento de vendas e otimização de capital de giro em meio a pressões externas e mudanças de mercado.

A gestão de capital de giro no setor agro foi assunto abordado por Bruno Nespoli Damasceno, da Corteva Agriscience, durante o debate. O especialista comentou sobre como a combinação de tecnologia e uma gestão eficiente do capital de giro pode criar ecossistemas financeiros que impulsionam resultados e inovação.

Ao todo, o painel teve sete rodadas, divididas em apresentação do moderador e de cada painelista, perguntas temáticas direcionadas aos executivos, espaço para perguntas do público e algumas considerações finais sobre os temas abordados.

Adilson Rufino explica que a gestão do capital de giro é vital para a saúde financeira das empresas de grande porte. “Com a pressão constante de otimizar recursos e enfrentar mudanças no mercado, os CFOs precisam adotar iniciativas que liberem capital imobilizado e busquem mecanismos de crédito que alavanquem as vendas, sem comprometer o fluxo de caixa”, pontua.

Segundo Rufino, as estratégias tradicionais já não são suficientes e, por isso, a capacidade de inovar é que vai definir a sobrevivência e a competitividade da organização.

“A participação da IDtrust no CFO SAB foi um diferencial entre os eventos que já pude participar. A ID chamou muita atenção, pelo painel que apresentou e as conversas que iniciou”, destaca Rufino.

Para o intermediador, os principais insights promovidos pelo painel de debates foram as informações em busca de como melhorar o papel do CFO e novas ações que ajudem este profissional a rentabilizar a operação com menos esforço.

“Muitas ações inovadoras foram apresentadas e conhecimentos adquiridos. Para o próximo ano, a tendência do mercado deve ser de preparação. Com tantas mudanças no cenário econômico, e uma Reforma Tributária, a compensação deve ser pensada agora. Inclusive, como absorver esse dispêndio com novas vendas e novas receitas”, conclui Rufino.

CFO SAB

A IDtrust também participou do CFO SAB apresentando suas soluções por meio da palestra do CEO da empresa, Junior Santos. Ao todo foram três dias de interação com CFOs de diversas organizações em trocas sobre as soluções e desafios do cargo.

O evento abordou casos de uso de diferentes tecnologias, com foco em IA, temas fiscais, principalmente sobre o impacto da reforma tributária e possíveis distorções no mercado, assuntos de pessoas como inclusão, diversidade e conflitos geracionais.