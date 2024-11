TAJ Home Resort traz elevadores de alta tecnologia para o ES

O mercado imobiliário de luxo está em ascensão no Brasil. Pesquisa da Brain – Inteligência Estratégica mostra que as vendas de imóveis que custam a partir de R$ 1,5 milhão avançaram 10,6% no primeiro semestre de 2024, ante o mesmo período do ano passado, para 5,7 mil unidades. Um recorde, segundo a consultoria. O Valor Geral de Vendas (VGV) alcançou R$ 17,2 bilhões, alta de 10,8% na mesma base de comparação. Inserida no mercado de alto padrão desde 2021, a Grand Construtora confirma este aquecimento.

Responsável pelo desenvolvimento do Taj Home Resort em Vila Velha, Espírito Santo, voltado ao público de alta renda, a construtora informa que mais de 50% das unidades já foram comercializadas antes mesmo da conclusão das duas torres, de 25 e 50 andares.

Rodrigo Barbosa, CEO da Grand Construtora, explica que, além do projeto arquitetônico, a empresa está incorporando no empreendimento materiais e equipamentos que atendam aos requisitos exigidos por consumidores do mercado imobiliário de luxo, que buscam cada vez mais residências inteligentes, apoiadas em soluções tecnológicas de ponta. “Eles desejam ter uma experiência completa, que vai além do design e de espaços amplos e arrojados”, diz.

Entre os grandes diferenciais do Taj neste sentido, ressalta Barbosa, está o contrato recém-firmado com a Otis Elevadores, parceira há mais de 20 anos da construtora, que será a responsável por instalar os equipamentos para o transporte vertical no residencial. Com previsão de entrega para novembro de 2026, o Taj Home Resort contará com 16 elevadores de alta performance, incluindo os modelos SkyRise, Arise e Gen2 Comfort, desenvolvidos pela multinacional.

Tecnologia é diferencial no mercado imobiliário de luxo

Destaque para as quatro unidades de elevadores do modelo SkyRise, projetado para arranha-céus e capazes de atingir uma velocidade de seis metros por segundo — o equivalente a dois andares a cada segundo. “Esta é a primeira vez que o Espírito Santo recebe essa tecnologia, e será o primeiro residencial também a utilizar esses elevadores que, até o momento, foram instalados apenas em um prédio comercial de São Paulo”, afirma o fundador da Grand Construtora.

Barbosa diz que a parceria com a Otis representa um diferencial competitivo essencial para o empreendimento. Segundo o executivo, os elevadores oferecem um transporte vertical seguro e silencioso, conectando rapidamente as áreas de lazer aos apartamentos e demais ambientes do complexo.

O Taj Home Resort tem vasta área de lazer, com mais de 21 mil metros quadrados, que inclui piscinas, academias, spa, Beach Club, restaurantes e diversas quadras esportivas. Com apartamentos de três e quatro suítes, o projeto aposta em um design contemporâneo e na integração entre tecnologia e natureza, através do design biofílico — uma abordagem que utiliza elementos naturais para criar ambientes que beneficiam o bem-estar e a qualidade de vida.

“Estamos orgulhosos em fornecer transporte vertical para os futuros moradores do Taj Home Resort, movendo-os para seus destinos e também aos espaços de lazer, que são uma das marcas deste projeto de alto padrão”, diz Álvaro Netto, Diretor Geral da Otis Brasil.

A Grand Construtora

A Grand Construtora, fundada em 2013 por Rodrigo Barbosa e seus sócios, que juntos acumulam mais de 25 anos de experiência no mercado, se estabeleceu rapidamente como um dos principais nomes da construção no mercado capixaba, acumulando mais de 300 mil m² de obras lançadas. Vila Velha tem sido um dos focos estratégicos da Grand neste ano, diante da demanda potencial do setor imobiliário de alto luxo na cidade.

“O Espírito Santo tem um enorme potencial para o mercado imobiliário de luxo, e Vila Velha se destaca neste cenário. Nós temos orgulho de contribuir para o desenvolvimento dessa região, trazendo projetos que atendem aos mais altos padrões de qualidade. Nosso compromisso é continuar inovando e elevando o patamar da construção civil no Brasil, com o objetivo de expandir nossos negócios para outras regiões do país", explica Barbosa, diretor presidente da Grand Construtora.