Exposição revela o olhar além da cena do fotógrafo Fernando Louza

Um dos fotógrafos de arte e moda mais prestigiados do Brasil, Fernando Louza possui uma trajetória que atravessa cinco décadas e pontifica em capas e editoriais das principais revistas de moda do país e do mundo, como Vogue, Elle e Marie Claire. Seu olhar sempre foi além dos personagens e modelos que fotografava, explorando as nuances dos cenários, das pessoas e das culturas que encontrava em suas viagens. Até o dia 9 de novembro, o Estúdio Mula Preta, em São Paulo, será palco para exposição de 30 obras do fotógrafo.

A Canon, patrocinadora do evento, foi responsável pela impressão das imagens da exposição com a imagePROGRAF PRO-4600. Além disso, a Canon contou com os parceiros: Moldurarte, responsável pelas molduras dos quadros e da Canson, responsável pelo papel.

Com curadoria de Paulo Borges, a mostra traz obras que revelam a ótica artística de Louza, conhecida por sua sensibilidade em captar singularidade em cada click. Os registros foram feitos em países como Cuba, Portugal, Brasil e Peru, nos quais o fotógrafo transcende o universo da moda e entra no domínio da fine art. "Se tem alguém que fotografou Cuba de todas as formas, esta pessoa é o Fernando", comenta Borges. “Em muitos momentos a foto já estava pronta. Como a cena da professora ensinando balé à aluna no teatro de Havana. Foram dois cliques e pronto”, conta o fotógrafo.

Além dos registros feitos em Cuba, destacam-se as imagens de Salvador, outro lugar que, nas lentes de Louza, reflete o exercício contínuo do fotógrafo de ir além da superfície e encontrar a essência do que é real e humano.

Uma das fotos mais magnéticas mostra o momento em que um céu repleto de nuvens se abre na Patagônia. "Estávamos já entrando na van com as modelos quando parecia que Deus estava abrindo o céu para iluminar a foto perfeita", relembra Louza. "Meu assistente e eu saímos correndo, pegamos o equipamento no porta-malas e só tive tempo de fazer 3 clic antes de o céu fechar completamente", conta.

A exposição é um convite para explorar o universo da arte por meio do olhar além da cena de Louza. O Estúdio Mula Preta, um dos espaços de design contemporâneo mais inovadores e sofisticados de São Paulo, é o cenário para a exposição. “Nossa marca sempre esteve conectada a tudo o que nos inspira e é muito especial ver isso se refletindo no trabalho de alguém que admiramos tanto. O Fernando reuniu anos de produção em imagens inéditas, trazendo uma nova perspectiva ao seu trabalho. Receber essa exposição é mais do que uma oportunidade, é uma forma de compartilhar essa conexão com todos que acompanham nossa trajetória”, resume André Gurgel, um dos sócios do estúdio.