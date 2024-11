Serviços de classificação de mercadorias garantem eficiência tributária

A CROMO Soluções Aduaneiras se especializa em serviços de classificação de mercadorias para a correta determinação de impostos e tarifas no comércio internacional. A empresa trabalha em conformidade com as normas estabelecidas pela Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e pelo Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, que definem as bases tributárias e regulatórias para importação e exportação.

Adriano Lima, operations coordinator da CROMO, explica que o processo de classificação vai além da simples identificação de códigos tarifários. “A classificação aduaneira envolve um trabalho detalhado de análise técnica das mercadorias, levando em consideração sua composição, utilização e outros fatores relevantes para assegurar que a empresa esteja cumprindo com todas as exigências legais. Uma classificação incorreta pode resultar em multas ou atrasos no desembaraço aduaneiro”, afirma Lima.

A empresa oferece serviços personalizados de acordo com as necessidades de cada cliente, levando em conta o setor e o tipo de mercadoria. Por isso, a CROMO atua em diversos ramos, incluindo industrial, agronegócio e eletrônico, ajustando as estratégias de classificação conforme as particularidades de cada área. Ainda segundo Adriano Lima, “nossa abordagem se adapta à complexidade das mercadorias e à legislação de cada país, para que nossos clientes possam realizar suas operações com segurança e dentro dos prazos”.

O trabalho também inclui a consultoria contínua para adequação de mercadorias a novas regulamentações, especialmente em setores que sofrem constantes atualizações tarifárias. “A revisão periódica da classificação de mercadorias é essencial para evitar transtornos futuros, especialmente com a evolução da legislação e normas internacionais”, conclui Lima.