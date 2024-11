Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) apresenta projeto do Hospital do Câncer Infantil para a bancada federal gaúcha

O Hospital do Câncer Infantil contemplará uma área de 2,7 mil m², com dez leitos de UTI pediátrica. (Foto: Divulgação / Hospital de Clínicas Ijuí - HCI)

O Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) apresentou, na manhã desta segunda-feira (4), o projeto do Hospital do Câncer Infantil para os deputados que representam o Rio Grande do Sul no Congresso Nacional. A exposição ocorreu durante a reunião para apresentação das propostas e projetos da saúde à bancada federal gaúcha para debate sobre o orçamento de 2025.

Com investimento estimado de R$ 36,5 milhões – R$ 30 milhões em obras e o restante para aparelhagem –, a iniciativa tem como objetivo atender toda a macrorregião missioneira, descentralizando o atendimento e desafogando a rede hospitalar da Capital. Além disso, o novo serviço também beneficiará a região com uma unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica, ala de infusão e ambulatórios.

“Como médico, eu sinto muito a ausência dessa estrutura. Nessa semana, não tivemos leito para mais uma criança… em um hospital do tamanho do HCI”, lamentou Douglas Uggeri, presidente da instituição.

O diretor de Relações Institucionais, Allan Fonseca, destacou que o HCI vive um novo momento em sua história quase nonagenária. Em quatro anos de gestão, a diretoria conseguiu equilibrar as contas e, agora, já projeta investimentos na infraestrutura. “Estamos mostrando o que queremos: evoluir”, defendeu. Cerca de 30 colaboradores do HCI viajaram de Ijuí até Porto Alegre para apoiar a iniciativa.

O projeto já tem o aval regulatório da Secretaria Estadual da Saúde. Na próxima semana, representantes do HCI têm encontro com membros do Ministério da Saúde para avançar nas tratativas para tirar o novo serviço do papel.

O Hospital do Câncer Infantil contemplará uma área de 2,7 mil m², com dez leitos de UTI pediátrica – que terão seu uso estendido para além do atendimento oncológico –, além de 20 leitos de internação e uma área dedicada ao acolhimento das famílias dos pacientes.