Ouribank opera 4,6 milhões de Pix internacionais por dia

O Ouribank apresenta uma capacidade operacional de 4,6 milhões de transações de Pix internacionais por dia, o que equivale a cerca de 3,2 mil transações por segundo e 192 mil por hora, atuando no mercado de câmbio e em serviços de pagamento instantâneo.

De acordo com Jhonatan Costa Muniz, Gerente do Hub de Negócios do Ouribank, essa capacidade operacional é resultado de um novo enfoque da instituição, especializada em serviços digitais voltados à internacionalização. "Cerca de um terço da equipe é dedicada à área de tecnologia, garantindo a segurança e a agilidade das transações", afirma Muniz.

O Pix Internacional permite que empresas estrangeiras realizem e recebam pagamentos instantâneos em reais.

Recentemente, o banco firmou um contrato com um e-commerce chinês que realiza transações na ordem de R$ 150 milhões mensais via Pix. "Realizamos aproximadamente 45 mil operações diárias para essa empresa, com 99,5% delas sendo concluídas em menos de cinco minutos. Assim que o cliente abastece o cartão via Pix, identificamos o recurso, validamos o CPF e disponibilizamos o saldo na conta, já com o câmbio aplicado", explica Muniz.

O Pix Internacional permite a disponibilização imediata dos valores, facilitando o fluxo de caixa e permitindo que o cliente realize outros pagamentos rapidamente. Além disso, a plataforma possibilita que clientes internacionais gerenciem suas transações diretamente do exterior.

Estudos do Portal E-Commerce Brasil indicam um aumento de 10% no faturamento de empresas que operam no meio digital. De acordo com a pesquisa "The Global Payments Report 2024", também citada pelo Portal, o Pix representa 30% do volume de transações no e-commerce nacional, com expectativa de crescimento para 50% até 2027. Muniz observa que "os e-commerces reconhecem as vantagens do Pix e a preferência dos clientes brasileiros, buscando parcerias para facilitar suas operações".

Em termos de operações, o Ouribank visa expandir os pagamentos internacionais via Pix, melhorando a experiência do usuário. "Enquanto boletos podem levar até três dias e TEDs até quatro horas, as transações via Pix são quase instantâneas, beneficiando todos os envolvidos", acrescenta Muniz.

Para assegurar a eficiência das transações, o banco utiliza uma estrutura que analisa o CPF dos clientes por meio de bases de dados certificadas, verifica a entrada dos recursos e aplica o câmbio, refletindo o saldo do pagamento. "O cliente possui um portal que fornece um histórico de operações, com atualização de saldo em menos de cinco segundos, permitindo agilidade na vinculação de vendas", afirma Muniz.

A área de pagamentos internacionais do banco foi desenvolvida para atender às necessidades específicas de cada cliente, oferecendo soluções personalizadas. "Conseguimos criar produtos sob medida, adaptados a diferentes tipos de negócio, conforme a demanda", completa o executivo.

Além disso, ao integrar sua estrutura ao Ouribank, os e-commerces têm acesso a serviços como consulta de taxas de câmbio 24 horas, crédito, hedge cambial e opções de remuneração de recursos. "Os fundos não precisam ficar parados e oferecemos produtos que atendem diversos perfis", conclui Muniz.

Para divulgar suas soluções em pagamentos internacionais, o Ouribank participou da Money 20/20, realizada em Las Vegas, Estados Unidos, no final de outubro. Este evento, que reúne líderes do ecossistema monetário global, serviu como plataforma para a apresentação das soluções do banco a potenciais parceiros internacionais.