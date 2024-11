Alta nos preços impulsiona procura por apartamentos menores

O mercado imobiliário brasileiro vem passando por uma renovação, com uma demanda crescente por apartamentos mais compactos e acessíveis, especialmente entre famílias da classe média. Esse movimento, destacado em pesquisa recente do Datafolha, revela uma tendência de busca por moradias práticas e funcionais, capazes de atender a diversos perfis.

Com imóveis que atendem essas necessidades, o setor ganha uma nova dinâmica e transforma as opções para o consumidor. Neste cenário, apartamentos menores, que antes eram vistos como uma alternativa temporária ou de menor conforto, estão se tornando uma escolha mais comum entre as famílias da classe média.

Rafael Machado, CEO do portal Meu Imóvel, compartilha sua visão sobre a situação: "Para a maioria dos clientes de imóveis, a única coisa dada é o orçamento (localização e planta são desejos). Com este em mãos, ele pode optar por um bairro diferente do que deseja, com preços mais acessíveis, ou por um apartamento menor na localização que considera ideal. É um trade-off, e muitas vezes as pessoas escolhem apartamentos menores para que fiquem no bairro ideal em termos de trabalho e família".

A influência do preço na decisão de compra de imóveis

A pesquisa Datafolha mostra que a principal razão pela qual os brasileiros desistem de negociar um imóvel é o preço. Essa alta nos valores do setor é refletida no Índice Nacional de Custos da Construção (INCC), divulgado mensalmente pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que registrou aumento de 0,61% em setembro. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 5,23%. O avanço reflete diretamente nos preços finais dos imóveis, impactando ainda mais a acessibilidade para os compradores.

Proptechs como o Meu Imóvel surgem como uma alternativa nesse novo cenário, oferecendo ferramentas que visam facilitar a busca e a comparação de imóveis, permitindo que os usuários filtrem opções de apartamentos de acordo com o valor que estão dispostos a pagar. "O Meu Imóvel tem uma busca mais ampla, baseada no perfil do cliente, justamente para que ele ‘saia da caixa’ de sua busca inicial e consiga visualizar opções diferentes que possam encaixar em seu orçamento e localização, mesmo que com uma planta diferente daquela que inicialmente buscavam", explica o CEO.

Tendências para o futuro

O futuro do mercado imobiliário brasileiro será marcado por soluções práticas e acessíveis, adaptadas ao comportamento do novo consumidor. Segundo Rafael Machado, as plataformas digitais serão fundamentais para ajudar os consumidores a encontrar as melhores opções dentro desse cenário, criando uma experiência mais satisfatória: "Contar com uma busca guiada pode ser essencial para que se encontrem opções aderentes ao que precisa e consegue comprar, mesmo que diferentes da busca ideal que porventura o cliente faria inicialmente".

"Em meio a essas mudanças, o mercado imobiliário se consolida como um setor em constante evolução, adaptando-se com flexibilidade às novas necessidades e oferecendo alternativas que valorizam o bem-estar e a praticidade", completa.

O Meu Imóvel é uma plataforma que usa um algoritmo de recomendação à base de inteligência artificial para encontrar imóveis alinhados ao perfil e preferências de cada usuário. Ele é gratuito e está disponível para todos que estejam buscando apartamentos de até R$ 300 mil à venda.