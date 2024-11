Herbíssimo lança nova linha de skincare para axilas

A Dana Cosméticos lançou sua nova linha de desodorantes em creme, Herbíssimo Care, com quatro versões distintas que chegam ao mercado. A proposta do lançamento é combinar proteção eficaz contra o suor com o tratamento da pele das axilas, em um conceito que vem ganhando espaço: o skincare para axilas.

O cuidado com as axilas é essencial para a autoestima e o bem-estar, especialmente entre mulheres que lidam com problemas como manchas, ressecamento e irritação, causados por diversos fatores. Embora geralmente ignoradas na rotina de cuidados, as axilas exigem atenção específica por exercerem um impacto significativo na percepção corporal e na autoestima, sendo essencial para a construção de uma imagem positiva de si. Produtos como a linha Herbíssimo Care, disponível para consulta no site oficial do Grupo, visam atender a essa demanda, ao aliar proteção antitranspirante com ativos reconhecidos no tratamento da pele.

Os desodorantes da linha Herbíssimo Care são dermatologicamente testados e formulados com combinações de ativos específicos para as necessidades da pele. Além de proteção contra suor e odores, cada versão tem um objetivo diferente, como clareamento da pele, regeneração de áreas sensibilizadas pela depilação, proteção contra microrganismos e aumento da elasticidade e firmeza, com resultados reais comprovados em testes instrumentais realizados com voluntários.

As fórmulas veganas incluem óleos vegetais e ingredientes ativos conhecidos na cosmética, como: Rosa Mosqueta, Ácido Hialurônico, Vitamina C e Coenzima Q10.

As Quatro Versões de Herbíssimo Care:

Clareamento e Uniformização: Rosa Mosqueta & Niacinamida

Indicada para pessoas que lidam com manchas nas axilas devido a fatores como genética, depilação ou uso de produtos inadequados, essa versão oferece uma ação clareadora combinando Óleo de Rosa Mosqueta, com propriedades antioxidantes e regeneradoras, e Niacinamida, uma forma de vitamina B3 que auxilia na uniformização do tom da pele. Os testes instrumentais realizados com voluntários, identificaram o clareamento das axilas a partir do terceiro dia de uso, prevenindo também o escurecimento da pele com o uso contínuo. O produto é ainda antirresíduos e antimanchas, prevenindo a transferência para roupas. Regeneração Pós-Depilação: Monoi & Ácido Hialurônico

Essa versão é direcionada a quem sofre com sensibilidade na pele das axilas após processos de depilação. A combinação do Óleo de Monoi, conhecido por suas propriedades calmantes e regeneradoras, com o Ácido Hialurônico, que forma uma barreira protetora na pele e ajuda a reter a umidade, auxilia na regeneração da pele em até uma hora após a aplicação. Testes demonstraram que, após cinco minutos da aplicação, a pele já apresenta redução significativa na vermelhidão e irritação causadas pela depilação, além de atuar na melhoria da textura e da aparência geral da pele das axilas com o uso contínuo. Proteção Antimicrobiana: Coco & Vitamina C

Com ação antimicrobiana, a combinação de Óleo de Coco e Nano Vitamina C cria uma barreira contra microrganismos e uma proteção antioxidante. O óleo de coco é rico em ácidos com propriedades antibacterianas e antifúngicas, enquanto a vitamina C nanoencapsulada auxilia na síntese de colágeno. Os testes demonstraram que essa versão oferece uma barreira contra bactérias e fungos com sete dias de uso, sendo especialmente recomendada para climas mais quentes e úmidos. Elasticidade e Firmeza: Linhaça & Coenzima Q10

Com o tempo, a pele das axilas, assim como outras áreas do corpo, pode perder firmeza e elasticidade. Esta versão combina Óleo de Linhaça, que atua na hidratação e elasticidade da pele, com Nano Coenzima Q10, que estimula a síntese de elastina e colágeno, responsáveis pela firmeza da pele. Os resultados obtidos na elasticidade e firmeza da pele foram identificados nos testes com 21 dias de uso, tornando essa opção indicada para cuidados com a pele madura.

A nova embalagem, em formato de bisnaga, foi desenvolvida com o objetivo de permitir uma dosagem precisa e facilitar a aplicação nas axilas e o armazenamento em bolsas ou necessaires.

O lançamento introduz um produto que combina proteção antitranspirante com o conceito de skincare para axilas, oferecendo funcionalidades adicionais. Os produtos são dermatologicamente testados e contêm ativos amplamente utilizados na cosmética.





Website: https://herbissimo.com.br/



Vídeo Oficial de lançamento: https://www.youtube.com/watch?v=_fljnSp8f5I