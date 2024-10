ABCD defende a manutenção do saque-aniversário do FGTS

A Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) acaba de assinar a carta que a Associação Brasileira de Internet (Abranet), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e a Zetta enviaram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no início deste mês, defendendo a manutenção do Saque-Aniversário. Na visão das entidades, a proposta de acabar com o recurso que permite sacar parte do saldo do FGTS no mês de aniversário seria uma medida extremamente prejudicial para a classe trabalhadora.

Ao assinar a carta, Francisco Ferreira, presidente da ABCD, propõe que, em vez de extinto, o Saque-Aniversário seja aperfeiçoado Em sua opinião, a sistemática atual, que limita o saque do FGTS por dois anos, poderia ser revista ou ainda substituída por um percentual de utilização do saldo. “Por exemplo, a regra poderia autorizar o uso de 50%, ou até 100% em caso de demissão do trabalhador”, observa.

Na carta, ao fundamentar a importância do recurso, as entidades informam que dos 125 milhões de trabalhadores que possuem conta com saldo no FGTS, 34,5 milhões aderiram ao Saque-Aniversário, sendo que 75% deles estão negativados.

Além disso, observam que a maioria desses trabalhadores usa o Saque-Aniversário para quitar dívidas mais altas em atraso, enquanto 76% já tomaram outras linhas de crédito (incluindo o uso de rotativo de cartão), que deveriam ser usadas somente em emergências.

No link abaixo está disponível a íntegra da carta.

https://drive.google.com/file/d/1VKVOJYRXiNs7l3kj51weGBmaqdA9ZK87/view?usp=sharing