Gestora amplia área de real estate e reformula fundos para ampliar liquidez

A Tivio Capital, gestora independente de recursos focada em investimentos alternativos na América Latina, com mais de R$ 34 bi sob gestão, está investindo na ampliação de sua área de Real Estate, liderada por Adriano Mantesso. No pipeline da casa, resultado de uma parceria estratégica entre Bradesco e Banco BV, estão a chegada de novos executivos e consultas públicas para que os fundos imobiliários passem a ter gestão ativa, maior diversificação do portfólio e aumento de liquidez.



O TVRI11, um dos fundos imobiliários mais relevantes deste mercado, com track record de 12 anos, abriu consulta pública aos cotistas na última segunda-feira (14). Em discussão, estão mudanças visando aumento de liquidez, alteração do perfil e estrutura do produto. A ideia é incluir outros ativos do segmento de renda urbana no portfólio, com foco em varejo e serviços essenciais. Esses setores são mais resilientes às variações dos ciclos econômicos e efeitos de digitalização, apresentando potencial de crescimento interessante.



Adriano Mantesso, head da área de real estate da Tivio Capital, explica que o cenário de juros mais altos e a baixa liquidez do mercado favorecem quem está capitalizado para conseguir bons ativos a preços atrativos. “Estamos em uma boa janela de aquisição, em especial para renda urbana”, ressalta.



Com a mudança para gestão ativa que aconteceu no ano passado, a consulta pública também prevê a segregação e ajustes nas taxas de gestão, administração e performance. As alterações acontecerão em linha com outros FIIs de gestão ativa do mercado, mas ainda com taxas mais competitivas.



Outra novidade da gestora é a chegada de novos executivos. Erica Moreira de Souza foi contratada para o cargo de head do segmento de tijolo e outros dois nomes somarão à equipe do segmento de papel e de crédito. Erica é egressa da Vinci Partners, casa em que permaneceu por mais de uma década, e acumula 17 anos de atuação no mercado imobiliário e de capitais, participando da estruturação de mais de R$ 4 bi de FIIs e liderando transações imobiliárias de mais de R$ 1,3 bi.



O executivo Marcelo Guerra chega para o cargo de gerente de negócios Imobiliários, trazendo sua experiência como head de logística e novas estratégias na Tellus Investimentos Imobiliários, além dos seis anos na gestora Actis. Enrico Trotta, que já era head de research das demais áreas da Tivio Capital, passa a ficar também responsável pelo RI e Inteligência de Mercado da área do Real Estate.