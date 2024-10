PJUS apresenta seu novo modelo de parcerias

É comum que a espera pelo pagamento de precatórios se arraste por anos ou até mesmo décadas, criando um cenário desafiador para os credores, que precisam enfrentar longos períodos de incerteza até receber seus valores. Neste cenário complexo, os credores acabam encontrando uma solução na venda de precatórios, e é aí que surgem empresas e pessoas que atuam como intermediários, levando soluções a quem não pode ou não quer esperar o pagamento dos títulos.

Esses intermediários firmam parcerias com as empresas que adquirem os créditos, possibilitando oferecer uma solução vantajosa para os titulares dos precatórios. Assim, estabelece-se uma relação em que o credor recebe antecipadamente, o intermediário obtém sua remuneração e a empresa de antecipação amplia sua carteira de clientes.



O novo modelo de parcerias da PJUS



A PJUS, uma das primeiras empresas de precatórios do Brasil, renovou seu modelo de parceria. A nova proposta da empresa, que integra o grupo XP Asset Management, tem como objetivo trazer mais agilidade no processo de antecipação de precatórios e melhoria nas condições de comissão para seus parceiros. Dessa forma, além de garantir que seus clientes recebam seus valores mais rapidamente, os parceiros também podem potencializar seus lucros.

Para Celso Amaral, um dos novos Especialistas em Parceria na empresa, um dos maiores benefícios é a segurança: “A atuação conjunta com profissionais que estão mais perto do cliente final proporciona uma experiência mais segura e mais tranquila para o credor que, nesse modelo de negociação, tem todo o suporte técnico de quem já está habituado com esse tipo de operação”.

A novidade traz consigo toda uma reformulação no setor de parcerias. Além da principal vantagem, que é uma política de participação mais rentável, há a ampliação da equipe responsável pelos parceiros, garantindo um atendimento exclusivo, e uma nova determinação de prioridades para estes credores.

Ricardo Palma, também Especialista em Parceria da PJUS, afirma que o objetivo deste tipo de parceria é que as partes cresçam juntas: “Esse novo modelo de parcerias da PJUS possibilita um crescimento mútuo, proporcionando aos nossos parceiros um ambiente de baixo risco, já que não precisam disponibilizar capital próprio para a negociação dos precatórios. Além disso, por atuarmos em todas as esferas e em âmbito nacional, nossos parceiros podem concentrar seus clientes em um único lugar, eliminando a necessidade de buscar diferentes compradores conforme o tipo de precatório ou sua localidade”.



Benefícios para parceiros e clientes



Além das vantagens da antecipação, na qual o credor deixa de ser refém da fila de espera, os parceiros também são beneficiados. É o que conta Maycon Agnelli do escritório Hárpia Precatórios: “A parceria com empresas de antecipação representa uma oportunidade estratégica de agregar valor real aos nossos clientes e ao próprio negócio. Ao nos aliar a uma empresa consolidada no mercado de antecipação de precatórios, garantimos aos clientes uma solução ágil e segura para a longa espera dos recebimentos”.



O impacto da parceria no mercado de precatórios



O cenário de precatórios no Brasil é conhecido por sua complexidade e lentidão, o que muitas vezes traz desafios tanto para credores quanto para os profissionais do setor. Parcerias entre empresas de antecipação e outros participantes do segmento, como a proposta pela PJUS, visam contribuir para tornar o mercado de precatórios mais dinâmico.

Ao facilitar a antecipação desses créditos, essas empresas podem acelerar o processo de recebimento para os credores e criar um ambiente mais favorável para escritórios e consultores que buscam soluções eficientes e lucrativas para seus clientes.

Mais informações sobre as possibilidades de parceria e antecipação de precatórios podem ser encontradas em: https://pjus.com.br/parceiros.