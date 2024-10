Minha Casa, Minha Vida: municípios da região foram contemplados com nova portaria

O Ministério das Cidades anunciou, em três novas portarias publicadas no Diário Oficial da União, que autorizou a contratação de propostas para a construção de novas 16.500 moradias pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV). A expectativa é de que cerca de 66 mil brasileiros conquistem o sonho da casa própria em 21 estados das cinco regiões do Brasil.

Somente para o Rio Grande do Sul, houve a liberação de 379 unidades habitacionais, contemplando 10 municípios – Lajeado (128), Santo Augusto (50), Barra do Guarita (37), Boa Vista do Cadeado (22), Campina da Missões (21), Pinheirinho do Vale (15), Portão (50), São Pedro do Butiá (14), Vista Alegre (23) e Vista Gaúcha (9).

Do total de unidades habitacionais divulgado, 11.203 estão enquadradas na modalidade rural; 3.094 na modalidade urbana financiada pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); e 2.203 na modalidade Entidades, financiada pelo Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

Para os lares enquadrados na modalidade rural do Minha Casa, Minha Vida, o objetivo é beneficiar agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais. As unidades habitacionais são projetadas para atender às necessidades específicas da vida no campo, com características que respeitam o meio ambiente e as condições locais.

Já para moradias subsidiadas por recursos do FAR e do FDS, é previsto que todas as casas e apartamentos sejam construídos em áreas urbanas consolidadas ou em expansão, e tenham acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércios e transporte público coletivo.