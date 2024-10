Governo Federal almeja aumentar exportações brasileiras nas principais potências

Os líderes do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) se reuniram na Cúpula em Kazan, Rússia, de 22 a 24 de outubro. O objetivo desse encontro é alinhar políticas de desenvolvimento social e fortalecer a cooperação entre os países do grupo em diversas áreas de interesse.

Durante a cúpula, analisou-se que as exportações de produtos manufaturados para países do Sul Global, como China e Índia, apresentam maior potencial de lucro em comparação com mercados tradicionais, como os Estados Unidos e a Europa. O governo federal acredita que a estrutura do Brics pode ser uma alavanca crucial para impulsionar as exportações brasileiras, especialmente no setor industrial.

Cristiane Fais, diretora da Accrom, empresa especializada em soluções logísticas para comércio exterior, ressaltou a importância de cultivar relações comerciais sólidas com essas grandes potências. “O mercado industrial na China e na Índia é promissor. O Brasil deve investir fortemente nessas relações. Os Brics, aliados a outras conexões estratégicas, representam uma oportunidade única para nossa expansão internacional”, afirma Cristiane.

A reunião dos Brics abre novas possibilidades para empresas especializadas em comércio exterior, oferecendo uma plataforma para negociações e conexões. “Esperamos que, a partir deste encontro, possamos expandir nossos horizontes e estabelecer colaborações mais profundas com empresas estrangeiras”, complementa Cristiane.

O comércio de produtos industrializados é um dos principais motores da exportação brasileira. Segundo Uallace Moreira, Secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), os comerciantes brasileiros devem capitalizar a demanda crescente por produtos industrializados nos mercados da China e da Índia. “Essa é uma excelente oportunidade para novos empreendimentos que buscam empresas que ofereçam estratégias personalizadas”, afirma.

“O sucesso nesse setor depende de uma equipe capacitada, que é a base fundamental para o crescimento da empresa. Com as pessoas certas, as chances de erro são minimizadas”, conclui Cristiane.

O que é o Brics?

O Brics é um mecanismo de cooperação internacional que reúne cinco países em desenvolvimento com destaque no cenário global: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A partir de 2024, seis novas economias emergentes se juntarão ao grupo: Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.

Diferente de um bloco econômico, o Brics busca influenciar a governança global e criar alternativas às instituições financeiras dominadas pelo Ocidente. Seu principal objetivo é promover o crescimento econômico e o desenvolvimento socioeconômico sustentável entre os países emergentes. A ideia do Brics foi proposta em 2001 pelo economista Jim O'Neil, no estudo “Building Better Global Economic BRICs”. Desde então, o termo se destacou em análises econômicas e políticas. Em 2006, Brasil, Rússia, Índia e China formalizaram o grupo, e em 2011, a África do Sul se juntou, consolidando a sigla Brics.