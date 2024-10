Cantora Babi Souza prepara repertório para o Carnaval 2025

A cantora capixaba Babi Souza está preparando o repertório para suas apresentações durante o Carnaval 2025, que será celebrado nos dias 3 e 4 de março. A cantora deve se apresentar na região de São Mateus, no norte do Espírito Santo, cidade localizada a 215 quilômetros da capital do estado, Vitória.

São Mateus ganha destaque pelo forte apelo turístico, tanto histórico quanto de temporada. De acordo com informações partilhadas pela Prefeitura, Guriri, principal balneário do município, tem um dos carnavais mais animados do estado, sendo conhecido nacionalmente.

Segundo Babi Souza, o repertório para o Carnaval 2025 deve incluir as principais músicas em alta, que serão “repaginadas” para o seu estilo.

A artista também conta que a preparação para a alta temporada de shows que ocorrem no Carnaval começa com os preparativos para o réveillon. Na virada para o próximo ano, Babi Souza e a banda Planeta Banana tocam no Balneário de Guriri (ES) e Porto Seguro (BA).

“Devido a esse período eleitoral em que não se pode fazer shows públicos, faremos eventos aleatórios corporativos para conciliar com o projeto de gravação do novo clipe que faremos com o parceiro Dieguinho Rodrigues”, revela.

Babi Souza iniciou sua trajetória no mundo artístico ainda criança, cantando no coral da igreja que frequentava. Aos poucos, foi sendo conhecida no cenário musical de São Mateus. Aos quinze anos, em 2006, candidatou-se como dançarina da Planeta Banana - banda em que, em pouco tempo, assumiu os vocais.

“Atualmente, eu divido o palco com o músico Célio Meirelles, que veio a se tornar o meu marido, consolidando uma parceria no trabalho e na vida”, explica Babi Souza.

Neste ano de 2024, Babi Souza e a banda Planeta Banana têm uma agenda de shows que inclui apresentações em Porto Seguro (BA), Pontal do Ipiranga, em Linhares (ES) e Guriri (ES), entre outros.

Hoje, a artista possui uma base de mais de 22 mil seguidores apenas no Instagram. Em seu perfil, a cantora compartilha seu cotidiano como mãe, esposa, artista e influenciadora digital, aproximando o público de sua vida pessoal e trabalho. Recentemente, um vídeo de Babi Souza se tornou viral nas redes sociais, alcançando mais de 2,2 milhões de pessoas.

Para mais informações, basta acessar: https://www.instagram.com/babisouza_oficial/ e entrar em contato via telefone: 27 99855-6101